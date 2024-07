Duro colpo allo specialista degli assalti ai portavalori: confiscati beni per 1 milione di euro

I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di confisca penale diretta, emesso dalla Corte di Appello III Sezione Penale di Bari, su richiesta della Procura Generale della Repubblica di Bari, a carico del pluripregiudicato classe 1978, Carmine Fratepietro, a seguito delle condanne subite per riciclaggio, ricettazione, rapina e porto illegale di armi.

Il 45enne andriese è noto per aver fatto parte del commando paramilitare composto da circa dieci persone che il 29 febbraio.2016, assaltò un furgone portavalori sulla Statale 16 nei pressi di Trinitapoli - con fuga a Foggia - e che trasportava circa tre milioni di euro destinati ad uffici postali ed istituti di credito.

Il colpo, che durò appena 5 minuti, fruttò al gruppo criminale oltre 720 mila euro. I malviventi si garantirono la fuga occupando le vie di accesso al luogo della rapina con auto e mezzi pesanti rubati ed incendiati nonché distribuendo sulla strada decine di chiodi artigianali a quattro punte.

Fratepietro è stato condannato per aver partecipato, il 4 dicembre 2016, insieme ad altre 15 persone, nel comune di Caraffa in provincia di Catanzaro e con il “benestare” delle 'ndrine' calabresi, all’assalto presso il caveau di una società di vigilanza del luogo, con l’utilizzo di una ruspa dotata di martello pneumatico, rubando 8,5 milioni di euro e per un altro assalto ad un furgone portavalori, avvenuto il 19 ottobre a Bari, nei pressi della Statale 16 dove, insieme a 15 individui travisati ed armati kalashnikov, asportò centinaia di migliaia di euro da un furgone diretto alla Banca d’Italia per depositare il denaro prelevato da diversi istituti di credito.

Il valore del patrimonio sottratto alla disponibilità dell’interessato, formalmente intestato alla compagna, è stimato in un milione di euro ed è rappresentato da due terreni e due lussuose ville ubicate in agro di Andria nonché tre terreni ubicati a Trinitapoli.

Il provvedimento, emesso dalla Corte di Appello di Bari, accoglie completamente la proposta della Procura Generale della Repubblica di Bari, la quale, in considerazione delle condanne definitive del Fratepietro, ha formulato la richiesta sulla base degli accertamenti patrimoniali effettuati dalla sezione specializzata del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari attraverso cui sono stati ricostruiti gli introiti dell’intero nucleo familiare, così fornendo un corposo quadro probatorio in ordine all’illecita provenienza della sua ricchezza e che costituirebbe il compendio soprattutto di rapine in danno di portavalori.