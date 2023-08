Un'altra condotta dell'acqua rotta: "Pezzo di un tubo è saltato accidentalmente"

Appena scongiurata l'emergenza idrica nel centro abitato di Foggia, si sta correndo ai ripari per sistemare un'altra sezione, in località Coppa Montone, della conduttura che fornisce l'acqua nella zona del Cerignolano.

Come era accaduto a Foggia, un tubo in cemento si è danneggiato con conseguente fuoriuscita d'acqua. Immediatamente l'Acquedotto Pugliese è intervenuto per riparare la rottura ma, soprattutto, per evitare o ridurre al minimo i disagi ai cittadini.

Grazie ad un'operazione tecnica chiamata 'flusso inverso' - come spiega ai microfoni di Foggiatoday, il responsabile territoriale della Apq Biagio Del Priore - tutta la zona di Cerignola e Orta Nova non ha subito alcun disagio. Mentre nei borghi Incoronata, Cervaro e Mezzanone (compresa l'area dell'ex Cara), nelle prossime ore, potrebbe mancare l'acqua fino a conclusione dei lavori.

La sezione danneggiata è stata rimossa questa mattina in attesa dell'arrivo della nuova tubazione d'acciaio, previsto per mercoledì prossimo.