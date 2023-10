Tredicenne violentata da tre ragazzi. La madre: "Chiedo silenzio e rispetto"

Maria Dibisceglia, vicesindaco e assessora ai Servizi Sociali di Cerignola, chiarisce la posizione dell'amministrazione comunale sulla mancata costituzione di parte civile in merito all'episodio della violenza sessuale compiuta esattamente un anno fa su una ragazzina di 13 anni, per la quale tre ragazzi, due 21enni e un ventenne, sono stati condannati in primo grado, ciascuno a 6 anni e due mesi, per averla drogata e aver abusato di lei.

L'adolescente sarebbe stata adescata su Instagram dal più giovane del gruppo, poi attratta nel garage e indotta ad assumere stupefacenti, per poi essere violata dal branco. Un'azione che sarebbe stata portata a termine dal branco, con violenza e insulti, per circa un’ora.

"...incapaci di controllare i propri impulsi e inclini ad agire in gruppo, sfruttando la forza del branco e agendo in modo brutale e spregiudicato, senza alcun rispetto della dignità e della sensibilità di una ragazzina di soli tredici anni".

Le dichiarazioni del vice di Bonito

“Esprimo la mia soddisfazione per la risposta celere e puntuale della giustizia che, con la condanna a 6 anni e 2 mesi degli imputati, ha restituito dignità ad una vittima, ferita, segnata da un evento che mai nessuno dovrebbe subire. Immediatamente dopo l’accaduto, ho contattato i familiari della vittima per mettere a disposizione tutti i servizi comunali esistenti per affrontare questi eventi orribili: dal supporto psicologico a quello legale. Legittimamente, si rivolsero al loro legale di fiducia, un collega serio e che stimo moltissimo, che ha affiancato la ragazza in questi brutti mesi. Io, l’amministrazione tutta, non potevamo essere a conoscenza dell’avvio del processo, perché la ragazza non è stata seguita dai nostri servizi sociali e dal Cav in questa orribile circostanza.

Occorre ricordare, inoltre, che per la costituzione come parte civile del Comune, in fattispecie di tale ipotesi, è opportuna l’autorizzazione della vittima o della sua famiglia. Non occorre dare ulteriori dettagli, anche per rispetto della famiglia e della vittima, ma loro sanno che Maria c’è, c’è sempre stata. Che l’Amministrazione c’è, c’è sempre stata.

Ogni giorno, con impegno, attenzione, discrezione combattiamo con tutte le forze a disposizione queste situazioni, con un rapporto sinergico tra Cav, amministrazione e forze dell’ordine. Spero che questo finale possa permettere alla vittima di tornare a camminare a testa alta, con sollievo e consapevole che l’intera città è con lei, e che l’amministrazione è sempre a disposizione per camminare fianco a fianco".

La madre della tredicenne, dopo l'interlocuzione tra il vicesindaco e il legale della famiglia, avrebbe chiesto di rilasciare una dichiarazione per poter chiedere la fine di un percorso già di per sé tortuoso: "Ciò che chiedo è rispetto, silenzio e fine a qualsiasi ricostruzione poco chiara”.