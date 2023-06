Condannati per gli orrori di via San Severo: seviziavano, picchiavano e costringevano ragazzine a prostituirsi

All'esito dell'attività investigativa della Squadra Mobile di Foggia coordinata dalla Dda e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Minorenni di Bari - e in seguito alla sentenza definitiva di condanna - la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordine di carcerazione nei confronti di quattro romeni ritenuti colpevoli, in concorso tra loro, dei reati di sequestro di persona e riduzione in schiavitù, aggravati dalla minore età delle vittime, diretti allo sfruttamento della prostituzione.

I quattro romeni condannati

Due degli aguzzini sono stati condannati entrambi a 13 anni e 6 mesi di reclusione; una terza persona a 11 anni e 6 mesi. E, tutti e tre, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. Un quarto soggetto è stato condannato a 8 anni e 6 mesi, oltre all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno. Deciso, per tutti e quattro, l'allontanamento dallo Stato Italiano.

Febronel Costache, Solomon Costache, Chiriac Benita e Mariana Raluca Iovanut erano stati condannati in precedenza dalla Corte di Assise di Foggia, che aveva riconosciuto il diritto di risarcimento all'associazione Gens Nova Odv, costituitasi parte civile nel processo penale e da sempre al fianco delle vittime.

La baraccopoli degli orrori

Le gravissime condotte sono state commesse all’interno di baracche site nel campo rom alla periferia di Foggia, dove le vittime venivano segregate e costrette a consegnare i ricavi della loro attività di meretricio agli aguzzini. Pestavano a sangue le connazionali minorenni e le costringevano a prostituirsi, anche in gravidanza.

L’indagine aveva preso il il via dalla fuga di una sedicenne dal campo, il 4 settembre 2018. La ragazza, al settimo mese di gravidanza (bambino poi perso e rispetto al quale gli “adulti” ne avrebbero finanche ipotizzato la vendita per 28mila euro), era stata selvaggiamente pestata a calci, pugni, schiaffi e cinghiate, sferrati in ogni parte del corpo, sulla faccia, sulla pancia e dietro la schiena, nonché trascinata a terra per i capelli, all’interno della baracca nella quale veniva segregata. La ragazza era riuscita a chiedere aiuto ad alcune persone che occupavano un vicino accampamento, i quali avevano immediatamente contattato il 118 e la Polizia.

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, avevano consentito di accertare l’esistenza di uno schema messo a punto dagli arrestati secondo il quale le minori, tutte appartenenti a nuclei disagiati, una volta condotte nel campo con l’inganno e con l’impiego degli stratagemmi più vari, venivano di fatto segregate all’interno di alcune baracche lì presenti, chiuse dall’esterno con una catena ed un lucchetto, picchiate continuativamente per più giorni per piegare le loro capacità di reazione e costrette a prostituirsi sotto il diretto controllo dei loro aguzzini.

In particolare, le indagini delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura alla Squadra Mobile di Foggia, avevano consentito di accertare le ipotesi di reato in contestazione e di fare emergere, attraverso l’ascolto di una delle vittime, nonché tramite i riconoscimenti fotografici degli autori dei fatti delittuosi, oltre che le attività di sopralluogo svolte, gli accertamenti tecnici sui telefoni e l’esame dei social network, “uno spaccato di cui si ignorava l’esistenza nel nostro territorio, di una delle nuove forme di “schiavitù moderna”, costituita dalla riduzione e dal mantenimento in stato di schiavitù di giovani straniere, per lo più sole e non in contatto con la famiglia, tutte minorenni da adibire al mercato della prostituzione, direttamente controllato dagli stessi fermati”.

Era stato accertato, inoltre, che nessuna delle vittime poteva scappare dal campo, essendo controllata 24 ore al giorno, sia durante la permanenza attraverso la segregazione nelle baracche, sia durante gli spostamenti, che avvenivano sotto il diretto controllo degli uomini del gruppo criminale e delle donne, fino alla Statale 16 (direzione Lucera a circa duecento metri dallo svincolo per via San Severo), in cui erano costrette a prostituirsi, dopo essere state accompagnate in auto dagli indagati fermati.

Gli arrestati avevano posto in essere le gravissime condotte, non solo con il costante e brutale impiego della violenza e delle minacce, ma approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime connesse alla loro minore età e alla loro condizione di cittadine straniere, sole sul territorio italiano e prive di qualcuno che ne reclamasse la loro scomparsa, per di più senza mezzi. Era stato accertato che i fermati, una volta condotte le minorenni nel campo, le privavano dei loro telefoni cellulari e dei documenti.

Il ruolo degli indagati

Febronel Costache, detto 'Bal Parno', rivestiva il ruolo di capo famiglia, in posizione di supremazia rispetto ai restanti membri del gruppo criminale, colui che dopo aver concorso nella riduzione in schiavitù delle vittime materialmente operato dai figli, garantiva il mantenimento di siffatto status, controllando che le stesse, gestite direttamente dai suoi figli Solomon, S.D. e D.I., fossero piegate al loro volere (e dunque mantenute in stato di schiavitù), attraverso una serie continuativa di aggressioni fisiche, deprivazioni e segregazioni all’interno delle baracche, cui assisteva con assoluta indifferenza.

Febronel, unitamente alla sua compagna Poenita Chiriac, detta 'Poiana' e per il tramite dei figli, raccoglieva almeno la metà dei proventi della attività di prostituzione che le minori erano costrette a praticare, organizzando al dettaglio l’attività di prostituzione e fornendo alle vittime i preservativi da utilizzare durante l’attività di meretricio e conducendole sulla Statale 16 direzione Lucera, da solo o insieme ai propri figli, dove con continui passaggi in automobile controllava che le ragazze si prostituissero sul posto.

'Poiana', compagna di Febronel, era colei che riscuoteva in prima persona, anche per conto del capo famiglia, o direttamente dai co-indagati o dalle minori vittime, metà del corrispettivo della attività di prostituzione. La donna garantiva la prosecuzione della loro attività anche in caso di controlli all’esterno da parte delle forze dell’ordine, circostanza in cui si presentava, anche grazie alla difficoltà di effettuare una precisa identificazione delle minori, quale “zia” delle ragazze mantenute in condizioni di soggezione continuativa per ottenere il loro “affidamento”, nonché esercitando un controllo stringente sulle stesse per evitare che potessero fuggire dal campo o parlare con qualcuno, assistendo alle ripetute e violente aggressioni fisiche perpetrate dal S. D. ai danni di una delle vittime, nonché fornendo loro i preservativi da utilizzare durante l’attività di prostituzione.

Solomon Costache, figlio di Febronel, unitamente a S. D. e D. I. (entrambi minori all'epoca dei fatti), esercitava sulle vittime poteri corrispondenti al diritto di proprietà, riducendole e mantenendole in stato di soggezione continuativa, fino ad azzerarne, attraverso l’impiego quotidiano della violenza e delle minacce, ogni capacità di autodeterminazione, riducendole al rango di “res”, facendole temere per la propria vita, nonché sottoponendole a continue deprivazioni e sofferenze fisiche e psichiche; conducendole sulla strada statale 16 dove controllavano che si prostituissero, permanendo sul posto con continui passaggi in automobile o nascondendosi dietro i cespugli; fornendo alle vittime i preservativi necessari ad esercitare l’attività di prostituzione alla quale erano costrette, nonché, Solomon, intascando direttamente il denaro guadagnato dalla sua compagna Iovanut Mariana Raluca con l’attività di prostituzione.

L’altra fermata, Iovanut Mariana Raluca, è colei che partecipando alle attività illecite del gruppo familiare, all’interno del quale si era inserita quale compagna di Solomon, assisteva a tutte le condotte illecite commesse in danno delle vittime senza intervenire in loro aiuto, controllandole durante l’attività di prostituzione, nonché acquistando, unitamente a 'Poiana', i preservativi da fornire alle vittime.

Mariana Raluca era colei che a sua volta si era occupata della segregazione dell’altra minore, ridotta in schiavitù e costretta a prostituirsi in precedenza e come accaduto all’altra minore dalla quale sono partite le indagini; tale indagata, tra l’altro, costringeva la vittima fuggita dal campo la sera del 3 settembre 2018 e a prostituirsi fino al settimo mese di gestazione, e proponeva agli altri fermati la possibilità di vendere il nascituro ad un soggetto da lei conosciuto per la somma di 28mil,a euro. Le indagini hanno consentito di accertare come fosse prassi consolidata quella di costringere le minori a prostituirsi anche durante la gravidanza e, davanti al rifiuto opposto dalle vittime, le stesse venivano percosse senza pietà dai rispettivi fermati preposti al loro controllo.

Per ciò che concerne i minorenni, le indagini svolte hanno dimostrato che si tratta di due fratelli del medesimo nucleo, la cui condotta, a dispetto della minore età, si è caratterizzata per la ferocia e la violenza adoperate nei confronti delle vittime, del cui stato di schiavitù entrambi rispondevano direttamente al capo famiglia.