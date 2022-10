Società Foggiana condannata ad oltre due secoli di carcere: prime condanne per 'Decimabis'

Società Foggiana condannata ad oltre due secoli di carcere. E’ quanto ha stabilito il gup di Bari all’esito del processo ‘Decimabis’ alla mafia foggiana, che si è celebrato con la formula del rito abbreviato nell’aula bunker di Bitonto. Una trentina gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, altre 13 sono attualmente in attesa di giudizio a Foggia.

Il maxi-processo, nel complesso, vede imputati 43 soggetti (il 44esimo è deceduto la scorsa estate) ritenuti gregari o affiliati ai clan mafiosi foggiani: sono accusati, a vario titolo, per reati che vanno dall'estorsione all'usura, in alcuni casi gravati dal metodo mafioso. Tra gli imputati, figurano anche i nomi di boss e capi-batterie, come Pasquale Moretti e Federico Trisciuoglio, deceduto la settimana scorsa a seguito di una malattia (per lui i reati si intendono estinti).

Il processo è iniziato il 16 settembre scorso e scaturisce dall’operazione di polizia che, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia, dalla Direzione Distrettuale di Bari e dalla Procura foggiana, ha portato a decine di arresti determinanti nell'intervento sulla 'Società', la mafia del capoluogo di Foggia. L'operazione, inoltre, mise in evidenza, tra l'altro, la spregiudicatezza e l'efferatezza della criminalità foggiana colpita nelle sue principali articolazioni, ovvero le batterie Trisciuoglio-Tolonese, Sinesi-Francavilla e Moretti-Pellegrino-Lanza.