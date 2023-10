Imprenditori e commercianti foggiani sotto estorsione: altre 12 condanne nel processo 'Decimabis'

Dodici condanne in primo grado dei quattordici che hanno scelto il rito ordinario, con pene comprese tra i quattro e i quindici anni di carcere, sono state inflitte agli arrestati del 2020 a Foggia, nell'ambito della operazione 'Decimabis', in cui furono arrestati 43 soggetti appartenenti alla 'Società Foggiana', tra boss, sodali e affiliati, accusati a vario titolo di estorsione, usura e tentato omicidio.

Stralciata la posizione di un imputato. Morto, durante il processo penale Federico Trisciuoglio, coinvolto anch'egli nel blitz del 16 novembre 2020. Per due dei condannati è stato escluso il reato di associazione di tipo mafioso, vale a dire il 416 bis. Trenta imputati avevano scelto il rito abbreviato.

Dall'inchiesta era emersa "una sistematica pressione estorsiva ai danni di imprenditori e commercianti di Foggia" gestita secondo un codice regolativo predefinito e condiviso, significativamente denominato come il 'Sistema'. La condanna più pesante è stata inflitta a Vincenzo Antonio Pellegrino, a 15 anni di reclusione e Felice Di Rese a 13.

Regione Puglia, Comune e Provincia di Foggia - costituitisi parte civile - sono stati risarciti del danno. Con provvedimento emesso il 4 novembre 2021, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, Antonella Cafagna, aveva rigettato la richiesta di costituzione come parte civile dell'associazione Panunzio.

Queste invece le condanne pronunciate dal Gup di Bari nell'ottobre 2022 per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato:

Aprile Alessandro, alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione, nonché al pagamento di 10.667 euro di multa; Cannone Michele, alla pena di 2 anni di reclusione e 500 euro di multa; Capotosto Alfonso, alla pena di 2 anni di reclusione e 500 euro di multa; Checchia Aldo, alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione; Consalvo Marco Salvatore, alla pena di 8 anni di reclusione; D’Amato Emilio Ivan, alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione e 3.333 euro di multa; D’Angelo Tommaso Alessandro, alla pena di 11 anni e 2 mesi di reclusione; Folliero Giuseppe, alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione; Frascolla Antonio Riccardo Augusto, alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione; Frascolla Gioacchino, alla pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione; Ernesto Gatta, alla pena di 2 anni di reclusione e 1000 euro di multa; La Gatta Domenico, alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione e 4mila euro di multa; Miranda Antonio, alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione; Moretti Pasquale, alla pena di 16 anni di reclusione; Moretti Rocco, alla pena di 10 anni di reclusione; Narciso Ivan, alla pena di 5 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.111 euro di multa; Palumbo Benito, alla pena di 8 anni di reclusione; Palumbo Raffaele, alla pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione e 4.333 euro di multa; Perdonò Massimo, alla pena di 3 anni di reclusione e 3.000 euro di multa; Pesante Francesco, alla pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa; Ragno Sergio, alla pena di 7 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione; Rollo Giovanni, alla pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione; Salvatore Antonio, alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e 3.333 euro di multa; Tizzano Francesco, alla pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione e 3.667 euro di multa; Valletta Nicola, alla pena di 12 anni e 8 mesi di reclusione; Verderosa Antonio, alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione; Verderosa Carlo, alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione; Villani Patrizio, alla pena di 3 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione;