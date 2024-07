Tre gruppi cerignolani in affari per gestire il narcotraffico: 15 condanne nell'operazione Cocktail

Quindici condanne con pene fino a quasi 18 anni, per complessivi 105 anni di carcere: sono questi i numeri del processo 'Cocktail' con giudizio abbreviato che si è concluso nei giorni scorsi con la sentenza pronunciata presso il Tribunale di Bari a carico di un gruppo costituito perlopiù da soggetti di Cerignola, che il 16 marzo 2023 furono raggiunti da misure cautelari, 24 in tutto, accusati a vario titolo di traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione e armi. In quella occasione furono seguiti anche sequestri di beni per un valore di oltre 5 milioni di euro, dissequestrati e restituiti.

Sono stati applicati venti anni in meno rispetto alla richiesta fatta dalla pm della DDA che aveva coordinato le indagini. Chi ha scelto il rito ordinario è sottoposto a processo presso il Tribunale di Foggia. Quattordici in tutto, tra cui un appuntato dei carabinieri, che ha sempre respinto le accuse a suo carico.

L'operazione Cocktail a Cerignola

L’attività investigativa condotta dalla Compagnia dei carabinieri di Cerignola - con la direzione e il coordinamento della Dda di Bari, in collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia, ha tratto avvio dalle indagini precedentemente svolte nell’ambito della ben nota operazione antimafia denominata ‘Decima azione’ contro le tre batterie della ‘Società foggiana”’ svolta dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia e della Squadra Mobile di Foggia.

Le investigazioni affidate ai carabinieri di Cerignola si erano sviluppate con numerose attività tecniche, più di 50, tra intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, ma anche attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, sia diretta - con servizi su strada da parte di personale operante in abiti borghesi - che attraverso l’ausilio di strumentazioni tecniche all’avanguardia, come videocamere e sistemi Gps.

Erano state documentate tre distinte, ma contigue associazioni dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti con base operativa e logistica a Cerignola ed in rapporti di affari tra loro.

C'era stato anche il caso di una violentissima aggressione personale nei confronti di un soggetto cerignolano, a seguito di una lite scaturita per futili motivi di circolazione stradale. La vittima all’epoca riportò gravi ferite, ma non denunciò gli autori, probabilmente per il timore di ulteriori ritorsioni.

Era stato arrestato un soggetto indiziato di tentato omicidio ai danni di un cittadino ghanese, avvenuto nel 2017, a Policoro, un’aggressione dettata da motivi di gelosia.

L'indagine aveva permesso di far emergere un’attività estorsiva nei confronti di un commerciante di carburanti, non denunciata; accertare reati predatori in riferimento ai quali un appartenente all’Arma dei carabinieri, destinatario della misura cautelare della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio, avrebbe rivelato notizie sullo stato delle indagini, ricevendo in cambio 1.500 euro.

Le indagini avevano permesso di scongiurare l’assalto a un caveau della società Loomis International AG, con sede in Svizzera, a Chiasso, dando luogo alle due operazioni denominate 'Ocean Eleven' e 'Ocean Twelve', che portarono poi alla cattura di tutti gli autori - ben 18 persone - del tentato furto aggravato.

Tra i condannati figurano il classe 1956 Antonio Todisco, capo di uno dei tre gruppi criminali, è stato condannato a 17 anni e 9 mesi. A colui che gli inquirenti ritengono il suo braccio destro, ossia il 46enne Fabio Natale Tressante, sono stati inflitti 13 anni e quattro mesi.

Figura tra i condannati anche il classe 1961 Arcangelo Brandonisio, noto esponente della mala cerignolana: di 20 mesi la pena.