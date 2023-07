Furti d'auto, ricettazione, riciclaggio e rapina: condannati gli arrestati di 'On The Road'

Tredici condanne per oltre cinquant’anni di carcere: è l'esito della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Trani, per l’indagine 'On the road' condotta dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Barletta e conclusasi nel maggio 2021, con l’esecuzione del decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Trani, nei confronti di 15 soggetti originari di Andria, Cerignola e Corato, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata prevalentemente alla commissione di furti di autovetture ed alla ricettazione e al riciclaggio dei pezzi di ricambio, ma anche di rapine a mano armata in danno di autotrasportatori.

Sono quindici gli imputati finiti a processo, accusati a vario titolo di aver commesso, in poco più di due mesi, 22 furti di autovetture, con contestuale riciclaggio dei pezzi 'tagliati', nonché la rapina a mano armata del primo aprile 2021 a Bitonto, allorquando sulla Sp 231, cinque di loro travisati e armati di un fucile a canne mozze, avevano sequestrato un autotrasportatore, sottraendo i prodotti alimentari trasportati nel suo furgone frigo.

Dei quindici imputati, tredici sono stati destinatari di condanna in primo grado da un minimo di tre anni ad un massimo quattro e di multe dai 3000 ai 6000 euro, mentre due sono ancora in attesa di giudizio.

La consorteria criminale, che operava tra comuni di Andria e Corato, si manteneva grazie a un raccordo stabile e “intelligente” con i sodali cerignolani, addetti al riciclaggio e alla ricettazione della refurtiva, la cui inesauribile “domanda” di pezzi di ricambio, alimenta la pressoché quotidiana ricerca di autovetture di recente immatricolazione e prestigiosi marchi, ritenute appetibili e immediatamente negoziabili su quel redditizio mercato clandestino.

I quattro promotori - andriesi, coratini e cerignolani - avevano organizzato il sodalizio in maniera stabile e professionale, con chiara struttura gerarchica interna, collaudate procedure d’azione e razionale ripartizione dei compiti, secondo un protocollo di impiego standardizzato, ma con incarichi fungibili per lo svolgimento indistinto di funzioni promiscue.

In particolare, era stata riscontrata l’esistenza di una squadra operativa attiva quasi ogni notte nel territorio della Bat e del nord Barese, incaricata dell’esecuzione materiale del furto di 1 o 2 autovetture, poi trasportate nelle campagne di Andria, Barletta e Canosa, anche a “spinta” grazie all'“auto muletto”; varie squadre di tagliatori che intervenivano successivamente per sezionare e “cannibalizzare” le macchine, le cui carcasse venivano abbandonate fra gli ulivi o i vigneti. C'era anche una squadra di ricettatori che caricavano i pezzi in appositi furgoni e li consegnavano all’alba presso sei diversi depositi di Cerignola.

Gli associati disponevano di: una cassa comune con ampia disponibilità di denaro per la retribuzione dei sodali e per gli investimenti nell’attività illecita, quali l’approvvigionamento di beni strumentali; basi logistiche e nascondigli tra Andria e Corato; luoghi convenuti per incontri e rendez-vous durante lo svolgimento delle attività criminali, commesse anche utilizzando un gergo convenzionale; una “auto veloce”, due furgoni per il trasporto delle componenti meccaniche e di carrozzeria appena sezionate, altre due autovetture per i servizi di “staffetta” lungo i percorsi di consegna dei pezzi e di “bonifica” dei luoghi nei quali operare; targhe rubate o cessate installate sui veicoli usati per la commissione dei reati; armi, strumenti di effrazione e vari 'jammer' per inibire i segnali di trasmissione di eventuali microspie e gps collegati ai sistemi antifurto della auto appena rubate.