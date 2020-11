Condannata la 'Mafia foggiana' del rito abbreviato: 18 anni a Tizzano, 14 ai boss Sinesi e Lanza e 11 a Rocco Moretti

ll processo di 'Decima Azione' alla mafia foggiana dei 25 imputati che hanno scelto il rito abbreviato (modalità che comporta lo sconto di un terzo della pena), si è concluso questa mattina con le condanne da parte del gup del Tribunale di Bari Giovanni Anglana di 25 soggetti, tra cui anche boss e affiliati alla batterie della Società, tutti accusati, a vario titolo, di reati che vanno da quello di associazione mafiosa alle estorsioni e rapine aggravate, dal tentato omicidio alla detenzione illegali di armi.

In 29, nella notte del 30 novembre 2018, furono arrestati nel giro di otto minuti, grazie alla sinergia e al lavoro della 'Squadra Stato' nel blitz denominato Decima Azione (i nomi).

La pena più alta, 18 anni, è stata inflitta a Francesco Tizzano. Sedici anni di carcere a Giuseppe Francavilla e Massimo Perdonò. Quattordici ai boss Roberto Sinesi e Vito Bruno Lanza, tredici e otto mesi per Alessandro Aprile, otto mesi in meno per Francesco Pesante. E ancora, per Ciro Francavilla e per Rocco Moretti undici anni e quattro mesi.

Altri quattro imputati - Giuseppe Spiritoso e suo figlio Lorenzo, Giuseppe Albanese e Fabio Tizzano - accusati a vario titolo di mafia, estorsioni e tentato omicidio, hanno scelto il rito ordinario.

Gli imputati condannati dovranno risarcire le parti civili tra cui la Regione Puglia, Confindustria di Foggia e della Puglia, il Comune di Foggia, la Fondazione Antiracket Puglia e l'associazione Panunzio. Le vittime taglieggiate vi avevano rinunciato.

Il commento del presidente Michele Emiliano

"Uno dei due rami del processo alla mafia foggiana, quello nelle forme del rito abbreviato, si è concluso oggi con la condanna degli imputati che dovranno anche risarcire la Regione Puglia costituita parte civile per essere vicina e solidale nei confronti di tutta la comunità foggiana. È stata infatti accolta la tesi della Regione secondo cui la condotta estorsiva ha danneggiato l'intera comunità territoriale.

Foggia combatte e non si arrende, la comunità foggiana è oggi rappresentativa di tutta la Puglia che non cederà mai alla mafia, alla sopraffazione, alla violenza, alla illegalità.

La Regione Puglia è al fianco dei cittadini, dei Magistrati, delle Forze Dell’ordine della provincia di Foggia senza se e senza ma. Oggi ogni pugliese si sente foggiano in questo giorno della Giustizia e non della vendetta” sono le parole del presidente Michele Emiliano.