Grande Carro, le mani della mafia foggiana sui fondi Ue e Agricoltura: 16 anni a Delli Carri

Quest'oggi, al termine del processo con rito abbreviato dell’inchiesta ‘Grande Carro’, il Tribunale di Bari ha condannato Michele Pelosi e Francesco Delli Carri, quest’ultimo considerato uno dei capi dell’organizzazione criminale, entrambi a 16 anni di reclusione; a 11 anni di carcere Adriano Leone e l’ortese Cristoforo Aghilar (già recluso con l’accusa di aver ucciso Filomena Bruno); a nove Vincenzo Buonavita, Luciano Cupo a sette anni e quattro mesi, Cono Morena ad anni 7 e 4 mesi, Francesco Russo a sei anni e otto mesi. E ancora, tre anni a Gerardo Pergamo e due anni e otto mesi ad Alessandro Megalotti. Assolto l’avvocato Michele Pio Gianquitto. Le parti civili – Regione Puglia e associazione di volontariato Giovanni Panunzio – dovranno essere risarcite dei danni subiti. Nei confronti di Pelosi e Delli Carri il tribunale di Bari ha ordinato la confisca dei beni in sequestro.

Sul ‘Grande Carro’ dell’operazione dei carabinieri del Ros dei carabinieri e del comando per la tutela agroalimentare erano finite 48 persone, indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, riciclaggio, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi/esplosivi, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche (anche con riferimento a quelle Ue) ed altri delitti, tutti aggravati ex art. 416 bis.1 C.P, per aver agevolato le attività di una organizzazione mafiosa.

Un’operazione dalla vasta portata, i cui provvedimenti scaturirono da un’indagine avviata dal Ros che - dopo la cattura del latitante Francesco Russo in Romania – si era concentrata sulle dinamiche criminali riconducibili alla batteria Sinesi-Francavilla della Società foggiana, organizzazione mafiosa sviluppatasi alla fine degli anni ’80 nella Provincia di Foggia, la cui esistenza è stata giudiziariamente accertata da numerose sentenze passate in giudicato. Strutturata in ‘batterie”, nel corso degli anni, il sodalizio ha subito un fenomeno di modernizzazione criminale che lo ha portato ad orientarsi verso un più evoluto modello di ‘mafia degli affari’.

Le complesse indagini, che hanno a lungo impegnato la Procura Distrettuale e le varie articolazioni del Ros presenti sul territorio nazionale, avevano consentito di documentare l’esistenza ed operatività di una articolazione della batteria attiva a Foggia, Orta Nova, Ascoli Satriano e Cerignola, con interessi su Rimini e l’alta Irpinia, nonché in Bulgaria, Romania e Repubblica Ceca, nonché ruoli e funzioni degli affiliati all’interno della consorteria, rispondente a Francesco Delli Carri, storico esponente della Società foggiana e a suo fratello Donato.

In tale contesto erano emerse pure le figure di Aldo Delli Carri, cugino di Francesco e Donato, impegnato nel reinvestimento dei proventi illeciti nel settore immobiliare e nelle truffe per l’indebita percezione di contributi per l’agricoltura erogati dall’UE e dalla Regione Puglia.

Ancora, era stato possibile ricostruire i rapporti dei Delli Carri con esponenti della criminalità garganica e di Canosa di Puglia, grazie ai quali hanno potuto esercitare le proprie attività illecite in quelle aree.

Sotto il profilo delle attività criminali, era emersa una forte pressione estorsiva esercitata dal sodalizio a carico di aziende agricole, ditte di trasporti e di onoranze funebri, società attive nella realizzazione di impianti eolici e nel settore delle energie alternative le quali, a seguito di sistematica attività intimidatoria, sono state costrette al versamento di percentuali sui ricavi/lavori ottenuti, nonché ad affidare in subappalto ad aziende riconducibili al sodalizio l’esecuzione di contratti di lavoro, servizi e forniture, oppure a rinunciare alle commesse già ottenute.

Inoltre, era stata riscontrata la riconducibilità di una serie di imprese operanti nei settori edile, movimento-terra, trasporti, ristorazione e del gaming (queste ultime sedenti in Emilia Romagna), alla Batteria che, tramite prestanomi, costituiva ex novo società, oppure infiltrava gli assetti societari esistenti.

In tale contesto è stata pure accertato il reinvestimento di fondi illeciti nell’acquisto di un complesso immobiliare ubicato a Praga, del valore di oltre mezzo milione di euro.

Di particolare rilievo è l’ulteriore porzione dell’indagine condotta in sinergia dal Ros e dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, sotto la direzione della Procura Distrettuale di Bari che ha consentito di individuare un complesso e sofisticato sistema di truffe finalizzate all’indebita percezione dei fondi per l’agricoltura dell’Unione Europea.

Gli approfondimenti svolti nello specifico ambito hanno evidenziato come gli indagati, anche con la connivenza di alcuni funzionari pubblici compiacenti, sono riusciti a percepire indebitamente, tra il 2013 ed il 2018, contributi per complessivi 13,5 milioni di euro, veicolati attraverso i cosiddetti ‘PIF - progetti integrati di filiera’.

Nel corso dell’operazione il Ros e il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno avevano dato esecuzione a due provvedimenti di sequestro: preventivo di beni mobili e immobili a carico di 6 indagati, per un valore di circa 3 milioni di euro; per equivalente, fino alla concorrenza complessiva di 13 milioni di euro, a carico degli indagati coinvolti nelle truffe in danno dell’Unione Europea, quale quantificazione del profitto dei reati accertati nello specifico settore.

Sul piano internazionale, le indagini si erano avvalse del coordinamento di Eurojust, che ha favorito il raccordo con omologhe autorità giudiziarie estere per ricostruire le attività transnazionali del sodalizio, e del contributo dell’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (Olaf) con sede in Bruxelles, organo dell’UE incaricato di individuare e contrastare le frodi ed ogni altra forma d’illecito a danno dei fondi dell'Unione europea, che ha consentito di acquisire rilevanti elementi di riscontro sulle transazioni economiche connesse alle erogazioni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). L’odierna operazione costituisce ulteriore progressione della manovra investigativa e giudiziaria finalizzata a contrastare le attività mafiose nel comprensorio foggiano.