Raid punitivo e pistolettate al titolare di un autoparco: non voleva versare 80mila euro, tre condanne

Otto anni a nove mesi al 36enne Francesco Pesante, 4 anni e due mesi ciascuno al quarantenne Alessandro Aprile e ad Antonio Salvatore di 33 anni (entrambi per concorso in tentata estorsione e lesioni): è quanto hanno deciso i giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Bari nel procedimento a carico di tre esponenti della batteria Sinesi-Francavilla - secondo quanto riportano i colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno - condannati per i fatti avvenuti il 5 settembre 2016, quando nell'abitazione del titolare di un autoparco sulla Statale 16, aggredirono con calci e pugni Vincenzo D'Angelo ed esplosero alcuni colpi di pistola contro l'immobile, uccidendo anche il cane da guardia.

Il sodalizio pretendeva 80mila euro quale somma di un credito del tutto inesistente. Il 7 ottobre 2016 la squadra mobile arrestò cinque soggetti, tra cui Rodolfo Bruno, il noto esponente del clan Moretti-Pellegrino ucciso il 15 novembre 2018. Due dei cinque imputati, tra cui un torremaggiorese, furono invece assolti dal Gup nell'ottobre 2018.

Al termine dell’incontro, minacciarono di morte D'Angelo mimandone con le mani il gesto. Viste le resistenze della vittima, la minaccia si tramutò in azione. Meno di un'ora dopo, infatti, i malviventi passarono alle vie di fatto e in auto, tutti e quattro, varcarono i cancelli dell’autoparco.

La vittima fu aggredita da quattro persone con calci e pugni davanti alla moglie e ai suoi figli. Coinvolto nel pestaggio anche uno zio del titolare, che sfuggito ai malviventi, riuscì a rifugiarsi in casa, contro la quale i componenti del gruppo criminale hanno esploso numerosi colpi d’arma da fuoco.

Nel raid fu ucciso il cane da guarda dell'autoparco Fondamentale per il buon esito delle indagini si rivelarono le immagini del sistema di videosorveglianza. Sul posto furono recuperati tre bossoli calibro 7,65 (due all'esterno della struttura, uno all'interno) ed un proiettile calibro 22.

Francesco Pesante - condannato per tentato omicidio, tentata estorsione e porto illegale di armi comuni e da sparo - verrà rintracciato e catturato nel novembre dello stesso anno, in un appartamento di via Lucera il 28enne, grazie a una serie di attività tecniche avviate nei confronti di familiari e sodali all’indomani della latitanza.