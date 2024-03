Condannata la banda foggiana della Giulietta: assaltavano sportelli bancomat e postamat con la 'marmotta'

Cinque persone, tre cerignolani e due foggiani - arrestati nel maggio 2022 nell'ambito dell'operazione Juliet - sono stati condannati dal Tribunale di Chieti per gli assalti ai bancomat della Bper di Miglianico (bottino di 40mila euro), delle Poste di San Vincenzo di Guardiagrele (colpo da 32mila euro) e per il tentato assalto dello sportello bancomat della Bcc di Sangro Teatina di Canosa Sannita.

Gli arrestati erano accusati di associazione a delinquere finalizzata al furto di autovetture e fabbricazione di ordigni esplosivi. L’attività investigativa, iniziata nel mese di settembre 2021, aveva permesso di acclarare l’esistenza e l’operatività di un’organizzazione foggiana con sede operativa in Francavilla al Mare.

Si tratta del cerignolano 35enne Riccardo Masciavé, 11 anni e due mesi oltre a 11.500 euro di risarcimento agli istituti colpiti per lui; di Girolamo Rondella, 36 anni anch'egli di Cerignola; nove anni, cinque mesi e 9.500 euro. A cinque anni e tre mesi di reclusione, oltre a una sanzione di cinquemila euro, è stato condannato l'altro ofantino Giandomenico Palmieri. Sono di Foggia Roberto Russo di 23 anni, stessa pena di Rondella, e il 28enne Marco Conversano, condannato a 8 mesi.

Tutte pene inferiori alla richiesta del Pubblico Ministero che erano di 14 anni per Masciavé, sette per Conversano e 12 anni per Russo, Rondella e Palmieri.

Le rapine avvenivano di notte con lo stesso modus operandi: i componenti del commando effettuavano dapprima dei sopralluoghi presso gli obiettivi da colpire, poi rubavano le auto, preferibilmente le Alfa Romeo Giulietta, facevano saltare in aria gli sportelli con ordigni fabbricati artigianalmente, prelevavano le banconote, abbandonavano le auto rubate e ritornavano nel Foggiano con 'auto pulite'.

