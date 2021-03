Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO - Assalto con la 'marmotta' esplosiva al postamat di piazza Duomo: incastrati e condannati 29enne e 33enne di Cerignola

La decisione del giudice del Tribunale di Foggia: 6 anni di reclusione per Filippo Gianluca Giordano, di 29 anni, e 1 anno e 8 mesi di reclusione per il 33enne Angelo Pio Daluiso, giudicato responsabile del reato di favoreggiamento personale in concorso