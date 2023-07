Assalto al caveau da 80 milioni di euro: condannati i vertici del commando cerignolano e due guardie infedeli

Sono stati condannati a 230 anni di carcere gli uomini della banda che l’11 marzo 2022 - se non fosse stato per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine - avrebbero proceduto all’assalto del caveau dell’istituto di vigilanza Mondialpol di Calcinatello, in provincia di Brescia.

Un colpo organizzato nei minimi dettagli, che al commando avrebbe fruttato circa 83 milioni di euro. Trentuno le condanne in primo grado, due le assoluzioni: 111 anni in meno di reclusione rispetto a quelli richiesti dalla dai pubblici ministeri della Dda di Brescia Teodoro Catananti ed Erica Battaglia.

I malviventi non sapevano di essere intercettati e sottoposti alle indagini condotte dalla squadra mobile di Brescia, dal servizio centrale operativo e dal raggruppamento speciale operativo carabinieri.

I presunti rapinatori con precedenti penali, cerignolani e 'ndranghetisti, nei mesi precedenti al tentato assalto, avevano rubato circa venti mezzi tra autovetture, furgoni e camion destinati ad essere dati alle fiamme allo scopo di isolare l’area d’interesse ed impedire l’intervento delle forze di polizia; nella loro disponibilità era stata trovata anche una ruspa che sarebbe servita per sfondare la parete blindata del caveau che custodisce gli incassi raccolti dagli esercizi commerciali della zona.

Nel blitz, inoltre, erano state arrestate due guardie giurate “infedeli” con l’accusa di aver svolto il ruolo di basisti e di aver riferito che la camera blindata potesse contenere oltre 80 milioni di euro, gli incassi degli esercizi commerciali della zona.

Tanti sopralluoghi e viaggi verso il Nord dei componenti cerignolani del gruppo criminale erano stati monitorati dagli investigatori in quei mesi attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali. I banditi comunicavano tra loro con telefoni dedicati e apparati radio.

Suddivisi in tre gruppi, erano stati bloccati poco prima di entrare in azione: alcuni si erano radunati in un capannone industriale ubicato a Cazzago San Martino - dove erano stati nascosti i mezzi preventivamente rubati – e altri in due “covi” situati a Gardone Val Trompia e a Ospitaletto.

I vertici della banda, il cerignolano Tommaso Morra, Giuliano Franzé e l'altro cerignolano Giuseppe Iaculli, sono stati condannati rispettivamente a 16 anni e 4 mesi, 12 anni e 4 mesi e 12 anni e 2 mesi. Sei gli anni di carcere alle due guardie giurate. "