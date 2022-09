Adesca 13enne su internet fingendosi coetaneo, si fa mandare foto e video a sfondo sessuale: condannato

Aveva adescato una minorenne sul web spacciandosi per un coetaneo, ed era riuscito a farsi inviare foto e video hard, materiale trovato nella memoria del suo cellulare. Per questo motivo, un uomo di 41 anni di Foggia è stato condannato dal tribunale di Chieti a 9 anni e 9 mesi di reclusione. Lo stesso dovrà pagare una multa di 30mila euro e le spese processuali, come richiesto dal pm Roberta D’Avolio.

L'uomo è stato anche interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e condannato a risarcire in separato giudizio i danni alla parte civile la ragazza, oggi maggiorenne. I fatti risalgono al 2017, quando l'uomo dopo aver conosciuto su un sito internet la ragazzina, che all'epoca aveva 13 anni, e averne carpito la fiducia, si fece mandare foto e video a sfondo sessuale in cui la tredicenne appariva nuda.

Furono i genitori della ragazza a sporgere denuncia, dopo aver letto alcuni messaggi osceni sul cellulare della figlia. Il 41enne risulta in cura psichiatrica all’ospedale di Foggia e per questo il suo legale aveva chiesto una perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e di volere del suo assistito al momento dei fatti. La difesa ha annunciato ricorso in Appello.