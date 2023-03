Tangenti in cambio di appalti: condannati imprenditore foggiano e l'ex capo della protezione civile

Antonio Mario Lerario - ex dirigente della Protezione Civile della Regione Puglia arrestato il 23 dicembre 2021 per aver intascato due mazzette da 10mila e 20mila euro, rispettivamente dall'imprenditore foggiano Luca Ciro Giovanni Leccese (durante l'arresto in flagranza di reato) e da Donato Mottola (consegnata il giorno precedente), imprenditore di Noci - è stato condannato a cinque anni e quattro mesi. Al termine del rito abbreviato, celebrato nel tribunale di Poggiofranco di Bari, il giudice ha inflitto quattro anni per Leccese (qui tutti i dettagli).

Il procuratore Roberto Rossi e l'aggiunto Alessio Coccioli, avevano chiesto la condanna a sei anni per Lerario e a quattro per Leccese. Tra le sanzioni accessorie disposte, c'è l'estinzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e la confisca per equivalente.

Questo il commento dell'avvocato di Lerario, Michele Laforgia: "Vedremo le motivazioni della sentenza, che saranno depositate in tre mesi. Il giudice ha ridimensionato sia pure di poco la richiesta della Procura. E' una sentenza che mi sembra abbastanza equilibrata, anche se ci sarebbe da discutere di alcune questioni di diritto. Il mio assistito è detenuto agli arresti domiciliari da più di un anno, è una persona provata da una situazione non semplice, ma ha preso la condanna con dignità, come ha sempre preso questa sfortunata vicenda da quando si è verificata".