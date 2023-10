Bracciante ucciso con una coltellata al fianco, presunto assassino condannato a 23 anni

E’ stato condannato a 23 anni di reclusione, il 56enne di nazionalità rumena, Mihai Viasu, accusato dell’omicidio del connazionale Ion Meluselu, di 40 anni. Il fatto avvenne la sera dell’8 settembre dello scorso anno, in una masseria nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta.

Il dispositivo di condanna è stato letto lo scorso venerdì, 27 ottobre, dal presidente della Corte d’Assise di Foggia, Mario Talani, dopo circa tre ore di camera di consiglio. Nella sua requisitoria, il pm Mongelli aveva chiesto 21 anni di reclusione, senza la concessione delle attenuanti, mentre il difensore dell’imputato, l’avvocato Andrea Tavano, aveva chiesto il riconoscimento della preterintenzione e, in subordine, il minimo edittale con la concessione delle attenuanti generiche.

La Corte ha poi deciso di condannare l’uomo a 23 anni di reclusione, condanna al netto delle attenuanti generiche concesse. Si è trattato di un processo rapido, benché celebrato con le formule del rito ordinario: “C’è stata l’acquisizione probatoria dell’intero fascicolo”, spiega a FoggiaToday il legale Tavano. Acquisite quindi relazioni e testimonianze dei testimoni della Procura (per lo più operatori di polizia giudiziaria e testimoni presenti al momento del fatto), così come le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio di garanzia, con conseguente rinuncia dell’esame in aula.

L’uomo è detenuto dal momento del fermo. Le motivazioni della condanna saranno depositate nel termine di 90 giorni. “Attendiamo di leggere le motivazioni, ma posso anticipare la volontà di proporre appello”, continua l’avv. Tavano, “perché la pena comminata appare sovradimensionata, tenuto conto del comportamento processuale tenuto dall’imputato, che ha reso dichiarazioni e ammissione di colpa. Motivo per cui ci sembra esagerato non partire dal minimo edittale”, conclude.