Appalti pilotati, patteggia il dirigente del 'Riuniti' che diceva 'o con me o contro di me': tre anni e due mesi

Tre anni e due mesi a Massimo De Santis, il dirigente del Policlinico Riuniti arrestato il 17 gennaio nell'inchiesta che ha svelato alcuni episodi di concussione e di corruzione correlati ad affidamenti diretti di lavori e forniture, nonché la “manipolazione” di quattro gare di appalto bandite dal Riuniti di Foggia.

La prima relativa all'affidamento del servizio di riqualificazione e attivazione delle otto sale operatorie all’interno del blocco operatorio per un impegno di spesa pari a 2.199.555,89 euro (gara bandita il 1° luglio 2019).

La seconda gara finita nella lente della Procura riguarda l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici (gara bandita il 23.07.2020) per un impegno di spesa pari a 4 milioni.

E ancora, le indagini hanno riguardato l'affidamento diretto del servizio inerente alla viabilità interna ed agli accessi carrabili e pedonali (gara bandita il 18.07.2019), per un impegno di spesa pari a € 42.362,46 e la gara sul servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gas medicinali e tecnici (gara bandita in data 15.05.2018) per un impegno di spesa pari a 1,6 milioni (continua a leggere).

E' stata accolta quindi la richiesta di patteggiamento avanzata dall'avvocato difensore dell'ingegnere dirigente dell'Area Tecnica, il legale Roberto Sisto. Oltre a De Santis, ha patteggiato a otto mesi un'altra delle undici le persone coinvolte nell'inchiesta.

Il pm Anna Landi, lo ricordiamo, aveva chiesto il rinvio a giudizio per sette imprenditori, due dipendenti del nosocomio, un notaio e un consulente, accusati, a vario titolo, di concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, commessi a Foggia nel periodo 2018-2021.

L'udienza preliminare è stata rinviata al 22 gennaio.