Canzone su Brumotti, dopo la violenta aggressione a San Severo: patteggia a 1 anno e 4 mesi Paname

In un videoclip girato nel quartiere San Bernardino di San Severo, dove qualche giorno prima, il 5 ottobre 2021, Vittorio Brumotti era stato aggredito durante un servizio di Striscia La Notizia, mentre documentava lo spaccio di droga in quella zona, il trapper Paname aveva definito l'inviato del programma di Antonio Ricci un "cancro dell'Italia che gira i quartieri e fa vedere solo il peggio".

Non solo, nel pezzo di Amin Bajit, c'era anche la seguente frase. "sulla tua testa c'è una taglia". Al cantante era stato contestato il reato di istigazione a delinquere - "sai quanti danni chiedi a Giovanni...hai preso una stecca in bocca che ti basta per sei anni" - e vilipendio - "sei più infame degli sbirri, anche se odio pure loro".

Paname ha patteggiato davanti al Tribunale di Foggia, evitando il processo che come lo avrebbe visto imputato per istigazione a delinquere, vilipendio e tentata violenza privata. "Se fosse andato a processo avrebbe rischiato fino a 9 anni di carcere" si legge sul sito di Striscia.

Per l'aggressione a Brumotti del 5 ottobre scorso erano state arrestate due persone con diversi pregiudizi di polizia e precedenti penali, anche per reati in materia di stupefacenti.