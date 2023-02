Dopo 5 anni la sentenza sulla morte di Antonio Pio: 1 anno e 8 mesi. La madre: "Tanto valeva mio figlio?"

E’ stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione (pena sospesa), con sospensione della patente per 12 mesi, il foggiano imputato per l’incidente avvenuto la sera del 7 settembre 2017, in via San Severo, a Foggia, che costò la vita al giovane Antonio Pio Di Bari, di soli 25 anni.

E’ quanto stabilito quest’oggi dal Tribunale di Foggia, all’esito del processo celebrato nelle formule del rito ordinario, dinanzi alla dott.ssa Casciello. La pubblica accusa (pm Gambardella) aveva chiesto una condanna a 3 anni di reclusione, con il riconoscimento delle pene accessorie, per omicidio stradale.

"Tanto valeva mio figlio?", il commento amaro di Rosa Viggiano, la madre di Antonio Pio, rappresentata dall’avvocato Francesco Padalino, che recentemente aveva denunciato lo stallo del processo sulle pagine di FoggiaToday.

La macchina della giustizia, infatti, si era messa regolarmente in moto, con l’udienza preliminare del 4 aprile 2018 che dispose il rinvio a giudizio dell’imputato. Poi qualcosa si è inceppato e la vicenda ha collezionato ben 13 rinvii in cinque anni. Oggi la conclusione del primo grado di giudizio: "Ho avuto una risposta dalla giustizia", ha concluso la signora Viggiano, "ma resta tanta amarezza".