Condannato il 'Lupin' di Foggia, ma del bandito Bonalumi non c'è traccia da quasi tre anni

Olinto Bonalumi, latitante da gennaio 2021, è stato condannato nel processo ‘Goldfinger’ a tredici anni di carcere, uno in meno rispetto alla richiesta iniziale dei pm. Il ‘Lupin’ di Foggia sarebbe l'autore dell'operazione che ha portato al furto di oggetti preziosi e soldi contanti, del valore di 15 milioni di euro, compiuto nel marzo 2012 presso il caveau dell’ex Banco di Napoli di piazza Puglia, quando furono ripulite circa 150 cassette di sicurezza delle complessive 297 (video e intercettazioni).

Tra i condannati di Goldfinger, c’è anche Federico De Matteis, l’uomo che gli inquirenti considerano essere il braccio destro del latitante. Per lui la pena inflitta è di otto anni di carcere. Tra i soggetti condannati anche due guardie giurate, Gennaro Rendine e Domenico Di Sapio.

Bonalumi sarebbe anche la mente del tentato furto alla gioielleria ‘Follie d’oro’ del gruppo Sarni, presso il centro commerciale 'La Mongolfiera', sventato nell’estate di 11 anni fa, il 26 agosto 2012, dagli uomini della squadra mobile del capoluogo dauno

Olinto Bonalumi fu arrestato insieme ad altre tredici persone, il 10 marzo 2015, all’esito dell’operazione di polizia coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. Il 63enne è ritenuto anche l'ideatore del colpo da 5 milioni di euro messo a segno nel 2009, quando una banda ripulì il caveau della ditta di sicurezza e vigilanza Np Service di Foggia. Tra le condanne da scontare, appunto, c'è anche quella relativa al furto milionario messo a segno al Villaggio Artigiani di Foggia, vicenda per la quale il Lupin dauno fu arrestato a pochi mesi dal colpo.

Su di lui pende un ordine carcerazione per cumulo pene pari a 13 anni e quattro mesi di reclusione. Bonalumi ha già scontato anche una condanna per corruzione e tentata concussione in danno di pubblici ufficiali, per un colpo nel caveau della Banca d'Italia di Ancona, nell'ottobre del 2011, che avrebbe potuto fruttare alla banda 200 milioni di euro.

Nel dicembre 2017, al noto pregiudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, l’ordine pubblico e in materia di armi, le Fiamme Gialle avevano provveduto a sottoporre a sequestro, beni per un valore complessivo stimabile in circa 1,5 milioni di euro, tra cui una villetta con annessi terreni agricoli nel Comune di Foggia, quattro appartamenti ubicati in Foggia e Vico del Gargano, due terreni agricoli nel comune di Foggia, una autovettura di grossa cilindrata e quote societarie in tre imprese commerciali.