Nichi Vendola condannato a 3 anni e mezzo di reclusione: nel processo ex Ilva 20 e 22 anni ai Riva

L'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione nel processo denominato 'Ambiente Svenduto' sull'inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico dell'Ilva. I pm avevano chiesto una condanna a 5 anni.

L'ex leader di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendola, è accusato di concussione aggravata in concorso. Come riporta l'Ansa, secondo la tesi degli inquirenti, "avrebbe esercitato pressioni sull'allora direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, per far "ammorbidire" la posizione della stessa Agenzia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'Ilva"

Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell'impianto, sono stati condannati a 22 e 20 anni di reclusione. "Rispondono di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento di sostanze alimentari, alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro" scrive l'Ansa. La pubblica accusa aveva chiesto 28 anni per Fabio Riva e 25 anni per Nicola Riva.

Così Arturo Scotto su Facebook: "Conosco Nichi Vendola da tanti anni e so che ha governato solo e soltanto nell’interesse della comunità pugliese e tarantina. Un uomo onesto, rigoroso, appassionato. Che ha guidato una stagione di riscatto e di progresso della sua terra. Questa sentenza è molto dura. E fa male. Ovviamente le sentenze non vanno commentate, ma rispettate. Sempre. Credo nella giustizia, ma credo anche in Nichi. E so che ne uscirà a testa alta".