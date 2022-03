Morta in una struttura sanitaria per un 'boccone fatale': condannato medico, "nessuno potrà restituirci nostra madre"

Un medico condannato e due assolti per la morte di una 61enne di Orta Nova, spirata dopo 24 ore di agonia e una serie di trasferimenti di ospedale in ospedale (qui la vicenda). La donna, infatti, è deceduta a seguito di un ‘boccone fatale’, un pezzo di cornetto ingurgitato a colazione, sfuggendo al controllo di chi doveva vigilare su di lei, all’interno del Crap di Cerignola.

I tre, tutti dipendenti di Asl Foggia e accusati - a vario titolo - di delitto colposo, sono comparsi, lo scorso 21 marzo, davanti al giudice Antonio Sicuranza del tribunale dauno. Quest’ultimo, con lettura contestuale delle motivazioni, ha condannato a quattro mesi di reclusione (pena sospesa), il medico responsabile del Crap di Cerignola, la struttura assistenziale nella quale la vittima era ricoverata per un disturbo bipolare che la induceva, a volte, ad ingoiare alimenti senza masticarli. All’uomo, incensurato, sono state riconosciute le attenuanti generiche e lo sconto di un terzo della pena derivante dalla scelta del rito abbreviato. A seguito della lettura del dispositivo, il professionista ha 15 giorni di tempo (il termine si riduce in caso di condanna con deposito contestuale delle motivazioni) per ricorrere in appello.

Sebbene affetta da disturbo schizofrenico bipolare, la 61enne “non era sottoposta ad alcun regime di dovuta attenzione, quantomeno quando questa consumasse degli alimenti che - proprio per la sua particolare condizione di sofferenza psichica - potevano rappresentare, come in effetti si è verificato, un potenziale pericolo per la sua vita”, si legge nella sentenza. Pertanto, il professionista, nella sua qualità, “doveva necessariamente dare direttive affinchè gli alimenti che la donna doveva assumere le fossero dati dal personale infermieristico e/o assistenziale; personale che, poi, doveva vigilare affinché la stessa consumasse gli alimenti senza arrecarsi danno alcuno e, nel caso, intervenire ai primi accenni di difficoltà nella deglutizione del cibo”.

Tutto questo non è avvenuto la mattina del 29 ottobre del 2018, quando i figli della 61enne si recarono al Crap di Cerignola per farle visita. Erano le 11 e, come si legge nell’esposto inviato in Procura, gli stessi hanno trovato la donna “in stato di incoscienza, con una bustina di plastica in mano e un cornetto ingurgitato che gli ostruiva la gola”. Da lì sono partite le 24 ore circa di agonia, durante le quali la donna è stata trasferita di ospedale in ospedale, fino al decesso avvenuto la mattina del 30 ottobre, all’ospedale di Cerignola. La vicenda era stata raccontata, negli scorsi mesi, da FoggiaToday.

Il giudice Sicuranza, infine, ha ordinato l’assoluzione piena (“perché il fatto non sussiste”) per gli altri due medici per i quali era stato chiesto il rinvio a giudizio: si tratta di un medico anestesista dell’ospedale di Cerignola e di un medico del 118, l’unico a non aver chiesto il rito abbreviato. Per entrambi, non è stata rilevata una colpa o responsabilità specifica circa il caso. “E’ stato un riconoscimento importante. E’ stata fatta luce sulle responsabilità di chi doveva vigilare e, invece, non l’ha fatto”, ha spiegato l’avvocato Saverio Battista (nella foto in basso) che, con il collega Francesco Americo, rappresenta i familiari della vittima, costituitisi parte civile nel procedimento. “Siamo soddisfatti della sentenza - concludono i familiari - anche se nessuno ci potrà restituire nostra madre”.