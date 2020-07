Ucciso "per errore" in via Forcella: Marco Carella condannato a 24 anni di carcere. "Voleva colpire il fratello Bruno"

Omicidio per errore, condannato a 24 anni di reclusione il foggiano Marco Carella, di 40 anni. Così ha deciso la corte d'assise (presidente Civita, giudice a latere Cesarano e giudici popolari) del Tribunale di Foggia, a conclusione del processo per l'omicidio di Luigi Antonio De Rocco, 32enne di Carasano ucciso il 28 giugno di due anni fa, alla periferia di Foggia.

La sentenza, dopo quattro ore di camera di consiglio, ha accolto in pieno la richiesta della procura, al termine di un processo intricato, segnato da dinamiche familiari complesse e 'colpi di scena'. "Il reale obiettivo dell'omicidio era Bruno Carella, fratello di Marco, che in quel momento era in auto con il figlio e, casualmente, con la vittima", spiega a FoggiaToday l'avvocato della famiglia De Rocco, Diego Petroni.

De Rocco era un giovane carpentiere ed era da poco arrivato a Foggia per effettuare dei lavori nell'abitazione di Bruno Carella, ma è rimasto vittima di un agguato teso, con ogni probabilità, contro il suo committente. Una fucilata esplosa da una macchina in corsa, in via Forcella, lo ha colpito ad una spalla. Il pallettone si è poi fatto strada fino al cuore, non lasciando scampo al giovane salentino.

"Si è trattato di un omicidio maturato in ambito familiare", continua l'avvocato Petroni. "La circostanza per la quale ogni possibile testimone era legato agli altri da vincoli familiari ha reso molto complesse le indagini per la procura; l'agguato è stato ben ricostruito dalla pm Gravina". Marco Carella, difeso dall'avvocato Francesco Santangelo, fu arrestato dai carabinieri a Caserta, alcuni giorni dopo il fatto di sangue. Il 40enne ha sempre rigettato ogni accusa, dichiarandosi innocente. Il fratello Bruno era già sfuggito a un agguato nei mesi precedenti.