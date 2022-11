De Rocco ucciso 'per errore' in via Forcella: condanna a 24 anni per Carella confermata in Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni di reclusione per il foggiano Marco Carella, accusato dell’omicidio del 32enne leccese Luigi Antonio De Rocco, ucciso con una fucilata nel giugno 2018, in via Forcella, alla periferia di Foggia.

La Corte ha rigettato il ricorso difensivo, confermando la condanna inflitta nei precedenti gradi di giudizio. De Rocco era un giovane carpentiere ed era da poco arrivato a Foggia per effettuare dei lavori nell'abitazione di Bruno Carella, ma è rimasto vittima di un agguato teso, con ogni probabilità, contro il suo committente (già sfuggito ad un precedente agguato).

Una fucilata esplosa da una macchina in corsa, in via Forcella, lo ha colpito ad una spalla mentre era in auto con il committente dei lavori e il figlio. Il pallettone si è poi fatto strada fino al cuore, non lasciando scampo al giovane salentino. Marco Carella fu arrestato dai carabinieri a Caserta, alcuni giorni dopo il fatto di sangue.