Minorenne accoltellato in piazzetta: condannato a 4 anni il responsabile, riconosciuto vizio parziale di mente

Quattro anni di reclusione con il riconoscimento del vizio parziale di mente e l'esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi: è la condanna inflitta dopo la discussione del giudizio abbreviato che si è svolto ieri 20 febbraio, nei confronti di Ivan Di Gianvittorio, il ragazzo di Candela che la sera del 14 settembre 2023, tra via Luciano Mele e Piazza Martiri Triestini, a pochi metri da Palazzo di Città e dalla Prefettura di Foggia, aveva accoltellato un ragazzo minorenne, che a suo dire, insieme ad almeno altri tre coetanei, gli avrebbero teso una trappola.

Prima di essere fermato e portato in questura dalla polizia, lo ricordiamo, mentre camminava per le vie di Foggia, il ragazzo aveva registrato e pubblicato due storie Instagram in cui spiegava l'accaduto: "Sono venuto armato, mi avete costretto a utilizzare l'arma perché mi avete aggredito" (clicca qui per i dettagli).

Tre le coltellate inferte a Costantino (il nome del ferito): una all'addome e due dietro la schiena. All'appuntamento con l'aggressore erano presenti il fratello 13enne della vittima e un amico di 14 anni. Alla base della richiesta di chiarimento, ci sarebbero stati alcuni atteggiamenti che il 19enne avrebbe avuto nei confronti della sorella 16enne di Costantino e di una sua amichetta, come ha raccontato il padre della vittima a Foggiatoday (guarda qui l'intervista).

Subito dopo il ferimento, il ragazzo era stato trasferito d'urgenza a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove aveva subito un intervento.

Per il responsabile del ferimento del minore, la Procura aveva chiesto una condanna a 14 anni di reclusione senza il riconoscimento delle attenuanti; la parte civile ha invece discusso avanzando richiesta di risarcimento del danno per la persona offesa, per il fratello e per la sorella (danno che verrà quantificato in separata sede).

"Al di là della triste vicenda che ci ha occupati quali difensori dell’imputato, riteniamo che la sentenza di oggi abbia accolto alcune delle questioni giuridiche poste a fondamento della nostra tesi difensiva la quale è sempre stata ancorata alle risultanze investigative ed alle consulenze tecniche espletate in fase di indagini preliminari sia da parte del P.m. che di noi difensori. Possiamo ritenerci soddisfatti in quanto, a fronte di una richiesta della Procura di anni 14 di reclusione, il Gup ha riconosciuto l’esclusione delle aggravanti contestate con una pena complessiva di quattro anni. Attendiamo il deposito delle motivazioni prima di valutare qualsivoglia impugnazione della sentenza di primo grado” il commento a Foggiatoday dei legali difensori dell'imputato, gli avvocati Andrea D'Amelio ed Angelo Marano, che durante la discussione, attraverso una memoria difensiva, avevano sollevato diverse questioni giuridiche tese sia alla qualificazione giuridica del reato che al riconoscimento delle attenuanti del vizio parziale di mente e dell'incompatibilità del vizio con le aggravanti contestate dalla Procura, ovvero la premeditazione e i futili motivi.