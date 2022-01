Foggiano condannato per spaccio di droga a Francavilla a mare: sconterà la pena ai domiciliari

Foggiano condannato a 8 mesi di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nel 2011 a Francavilla al Mare. Per questo motivo, ieri mattina, i carabinieri della locale stazione, in esecuzione di un ordine per la detenzione domiciliare emesso dalla procura della Repubblica presso la Corte di Appello dell’Aquila, hanno arrestato l’uomo, 38enne di Foggia. Ultimate le formalità di rito, i militari lo hanno condotto nella propria abitazione, dove sconterà la pena, come disposto dall’autorità giudiziaria competente