Kebabbaro gli nega il panino, foggiano lo prende a pugni e distrugge bancone e frigorifero: patteggia 10 mesi di pena

Cliente ‘chiassoso’ si vede negare un panino e la serata finisce a pugni. A creare scompiglio, nell’Anconetano, è stato un 23enne foggiano che, per il fatto, ha patteggiato una pena a 10 mesi per furto aggravato.

Come riporta AnconaToday, inizialmente l'imputazione era per rapina aggravata ma il suo difensore, l'avvocato Fabrizio La Rocca, ha chiesto che venisse derubricato in furto aggravato non sussistendo i requisiti della rapina.

Il fatto risale alla sera dell’8 dicembre del 2019, quando il titolare dell’attività commerciale - un 50enne pachistano - si è ritrovato con il volto pesto, il bancone del locale distrutto, un frigorifero rotto e due bottiglie di birra in meno per aver intimato al cliente di non fumare nel locale e fare meno baccano.

Il giovane, stando alle accuse, avrebbe rotto la porta che permetteva l'ingresso sul retro del negozio, lì ha colpito in faccia il pachistano e ha spinto via il bancone dove si è rotta una copertura in vetro. Poi si è avventato su un frigorifero chiuso con un lucchetto. Ha rotto la maniglia tirando con forza, per aprirlo, e ha preso due bottiglie di birra lasciando il negozio di kebab senza pagare.

Ad aiutarlo nell'aggressione ci sarebbe stato anche un minorenne. Il pachistano ha sporto denuncia per i fatti e i carabinieri sono arrivati ad identificare il 23enne che davanti al gup, ha patteggiato a dieci mesi per furto aggravato.