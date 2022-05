Assalto al bancomat, condannati tre banditi foggiani: pene da quattro a sei anni di reclusione

Condanna con il rito abbreviato per tre foggiani ritenuti i responsabili dell’assalto al bancomat della Bper di Fara San Martino, nel Chietino, lo scorso ottobre. Quella notte, i malviventi riuscirono a portare via solo poche migliaia di euro e uno di loro rimase ferito nella deflagrazione.

Come riporta ChietiToday, il gup Luca De Ninis ha condannato con il rito abbreviato a 6 anni di reclusione un uomo di 32 anni, mentre dovranno scontare 4 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno un 35enne e un trentenne, tutti della provincia di Foggia.

I tre furono arrestati poche settimane dopo il colpo, al termine di un'indagine lampo dei carabinieri della compagnia di Lanciano. Secondo l’accusa, dopo aver fatto esplodere la cassa Atm, si erano impossessati di poco più di 12mila euro dandosi poi alla fuga. Erano anche accusati di aver illecitamente fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno rudimentale, la cosiddetta ‘marmotta’, utilizzata per far esplodere il bancomat, e di aver rubato a Perano la Fiat Panda utilizzata subito dopo per raggiungere Fara San Martino.

Una quarta persona, un 35enne sempre del Foggiano, ritenuto responsabile del colpo, era stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Lanciano a marzo scorso in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.