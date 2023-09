Tentato omicidio in zona Stadio: 31enne foggiano condannato a quattro anni di reclusione

Il gup del Tribunale di Foggia, Antonio Sicuranza, ha condannato a quattro anni di reclusione l’uomo accusato del tentato omicidio avvenuto all’alba dello scorso 23 marzo, in un appartamento di via Mogadiscio, a Foggia.

A rimanere ferito, al termine di un acceso litigio iniziato in un appartamento di un condominio in zona Stadio, è stato un 30enne foggiano, raggiunto da un fendente "nella regione toracica posteriore sinistra, con perforazione del polmone"; la ferita è stata giudicata dai sanitari guaribile in 30 giorni, salvo complicazioni.

Per il fatto, i carabinieri arrestarono un 31enne del posto, accusato di tentato omicidio e lesioni. All’esito del processo, celebrato con la formula del rito abbreviato, l’imputato - difeso e rappresentato dall’avvocato penalista Potito Marucci - è stato condannato a 4 anni di reclusione per tentato omicidio; assorbite le accuse per il reato di lesioni e riconosciute attenuanti generiche.

Per il fatto, la pm titolare del fascicolo, Rosa Pensa, aveva chiesto una condanna a 8 anni di reclusione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il 31enne aveva fornito all’autorità giudiziaria la propria versione rispetto ai fatti che anticiparono l'aggressione, inquadrando il tutto nell’alveo della legittima difesa ("Mi sono difeso ed è nata una colluttazione", aveva sostenuto).

“Restiamo in attesa di leggere le motivazioni della sentenza”, ha chiosato l’avvocato Marucci, “dopodiché valuteremo se ci sono margini per i quali procede in appello, soprattutto in merito all’esclusione della legittima difesa”, conclude.