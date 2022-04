Lavoratrice vince la sua battaglia contro la Cosmopol

Il tribunale di Foggia ha condannato l?istituto di vigilanza Cosmopol per la vicenda relativa ad ?atteggiamenti persecutori? e ?condotte arbitrarie e di puro stampo padronale? riservati ad una lavoratrice e delegata sindacale che aveva denunciato il mancato rispetto dei contratti, venendo anche trasferita in altra città e costretta a turni di notte, nonostante il diritto alla legge 104. A darne notizia è la segreteria provinciale della Filcams Cgil di Foggia, che aveva denunciato il caso (qui i dettagli). ?Siamo soddisfatti per la decisione della sezione Lavoro del Tribunale di Foggia, che ha condannato la Cosmopol a seguito del ricorso ex articolo 700 presentato da una dipendente e delegata sindacale che aveva denunciato il mancato rispetto del contratto di lavoro e atteggiamenti persecutori da parte dell?azienda".

La vicenda era stata denunciata dalla categoria della Cgil a luglio dello scorso anno. ?Avevamo dapprima segnalato - ricostruisce la vicenda la segretaria generale della Filcams di Capitanata, Angela Villani - come una delle più grandi realtà che opera nel settore della vigilanza privata, quella con il più alto numero di appalti sul territorio, palesasse carenze organizzative su fornitura di vestiario e dispositivi di protezione, fino a costringere i lavoratori a turni di 12-16 ore, in violazione delle norme, fino a dichiarazioni sessiste e discriminatorie nei confronti della nostra delegata?.

Dopo questa denuncia e la dichiarazione dello stato di agitazione del personale, ?non solo la Cosmopol non è intervenuta sui turni ma ha pensato bene di vendicarsi nei confronti della nostra delegata?. La donna, madre di quattro bambini piccoli, uno con disabilità che le dà diritto a usufruire della legge 104, ?veniva spostata su Cerignola, impiegata anche per turni di notte. Il tutto sempre in violazione delle norme e palesando una condotta anti sindacale. Avevamo promesso che avremmo fatto valere i diritti della lavoratrice in ogni sede e finalmente è arrivata la sentenza del giudice del lavoro?. Che ha ordinato la nullità del provvedimento di trasferimento della lavoratrice, con successivo risarcimento del danno, condannando inoltre l?azienda al pagamento delle spese e degli onorari della procedura?.

?Resa lo stupore e l?indignazione - conclude Villani - per condotte arbitrarie e di puro stampo padronale che credevamo appartenessero ad altri tempi e non fossero patrimonio di una grande realtà imprenditoriale, che tra l?altro opera con concessioni prefettizie e con appalti di enti pubblici. Un procedere in violazione delle norme che ha tolto serenità a una lavoratrice e che intendeva colpire le prerogative sindacali nell?atto di denuncia di carenze organizzative. Non è questo il modo in cui si costruiscono relazioni industriali o si contribuisce alla crescita del territorio?.