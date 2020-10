Picchiata a sangue per un rimprovero sulla mascherina: aggressore 36enne condannato a 1 anno 10 mesi di reclusione

Rimproverato perchè non indossava la mascherina, colpisce una donna provocandole ferite guaribili in 30 giorni. Arriva la condanna per la violenta aggressione, avvenuta lo scorso 8 settembre, nella sede della Cgil di Foggia - Camera del Lavoro.

L'uomo, 36enne del Mali, arrestato dai carabinieri nell'immediatezza dei fatti, è stato condannato alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione. E' quanto deciso dal giudice monocratico del tribunale di Foggia, che ha optato per una pena più pesante rispetto alla richiesta del pm (4 mesi).

L'uomo è stato condannato per lesioni, ma assolto dall’accusa di porto illegale di un martello e di un coltello che aveva con sé nello zaino. La vittima dell'aggressione, la 51enne Stefania Bonpensiero, ha poi commentato l'accaduto: "Ho avuto paura di morire".