Bombe a una profumeria e a una concessionaria: 28enne condannato a 6 anni e 8 mesi

E’ stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato, il 28enne Salvatore Brattoli, ritenuto l’autore - con la complicità di un 17enne già processato dinanzi all’autorità minorile - degli attentati dinamitardi messi a segno a gennaio dello scorso anno, in danno di una concessionaria d’auto e una profumeria di San Severo.

E’ quanto stabilito questa mattina dal gup di Bari, che ha accolto la richiesta della Dda. Detenzione e porto illegale di materiale esplodente e tentata estorsione (per il solo maggiorenne), il tutto aggravato dal metodo mafioso, i reati contestati. I due, lo ricordiamo, furono arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Foggia, la scorsa estate, all’esito di complesse indagini: per intimidire ed indurre gli imprenditori vittime di tali azioni criminali a cedere ad una richiesta estorsiva, i due avrebbero fatto specificatamente ricorso ad esplosivi improvvisati, contenenti bulloni e dadi metallici utili ad aumentarne il potere distruttivo ed offensivo, al fine così di provocare effetti micidiali in quanto in grado di cagionare gravi conseguenze fisiche, anche di natura letale, ad eventuali ignari passanti (le immagini video).