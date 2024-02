Truffava malati terminali: pena ridotta in appello per l'oncologo Giuseppe Rizzi

Pena ridotte in appello per l'oncologo barese Giuseppe Rizzi, arrestato dai carabinieri nel maggio 2021 con l'accusa di aver indotto un gruppo di pazienti oncologici a pagare per cure spacciate come salvavita, ma del tutto inefficaci oltre che di libero accesso.

Attività, questa, condotta in concorso con la compagna, titolare di un Caf che, secondo l'accusa, veniva adibito - all'occorrenza - ad ambulatorio medico. Per il fatto, l'uomo è stato condannato, in primo grado alla pena di 9 anni, all'esito del processo celebrato con rito abbreviato dal gup Francesco Vittorio Rinaldi, del Tribunale di Bari; la sua compagna, invece, alla pena di 5 anni e 6 mesi.

Il caso, lo ricordiamo, è partito dalla denuncia dei familiari del foggiano Ottavio Gaggiotti, ritenuto ‘paziente zero’ dell'inchiesta: l’uomo, deceduto nel 2019, fu indotto a consegnare al professionista fino a 130mila euro nella speranza di guarire da un carcinoma definito "irreversibile" (qui i dettagli della vicenda). Il figlio dell'uomo, insospettito dal comportamento dell'oncologo - sia per le continue richieste di denaro che per l'inefficacia della cura miracolosa - iniziò a filmare gli incontri con il medico e a raccogliere materiale che è stato depositato in Procura, dando il via alle indagini.

Nel secondo grado di giudizio, l'imputato ha concordato una pena a 6 anni e 4 mesi di reclusione, alla luce del risarcimento previsto per pazienti o loro familiari riconosciuti come parti lese, nonchè della derubricazione del reato (da concussione a truffa). La compagna del medico, invece, è stata condannata a 1 anno e 11 mesi, rispetto alla condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione inflitta in primo grado. Disposta altresì la restituzione dei beni che erano stati sequestrati.