Assalto al bancomat, esplode fucilata e ferisce uno dei bandti in fuga: condannato il 90enne che ha sparato

Un 90enne di Fara San Martino ha patteggiato una pena di sei mesi di reclusione: l'uomo, il 9 ottobre 2021, sparando con un fucile calibro 12 su un'auto con a bordo un commando di quattro persone della provincia di Foggia che aveva appena fatto saltare in aria il bancomat della Bper del posto. Il colpo fruttò 12mila euro. Nonostante la Procura di Chieti avesse chiesto l'archiviazione per legittima difesa, il malvivente ferito si era opposto.

Tuttavia è stato proprio il ferimento dell'allora trentaduenne Carlo Grossi di Stornara - arrestato due settimane dopo insieme al concittadino Girolamo Rondella e all'ortese Sabri Yermani, oggi di 37 e 31 anni - permise agli inquirenti di risalire al commando. Il basista del gruppo, il Angelo Di Bartolomeo di Cerignola, fu arrestato nel marzo 2022.

L'operazione era stata denominata 'One day' perché dopo un solo giorno i presunti responsabili erano già stati identificati.

Due gli elementi cruciali per l'indagine lampo: la presenza all'ospedale di Vasto di un giovane ferito al fianco da una scheggia metallica e il breve video girato con il cellulare da un residente di Fara, svegliato alle 2.30 della notte dal boato. Quel filmato mostrava la fuga precipitosa di una Fiat Panda di colore bianco, risultata rubata a Perano e ritrovata ad Altino con tracce riconducibili ai tre arrestati.

Inizialmente si pensava che Grossi fosse rimasto ferito al fianco da una scheggia per via della potente deflagrazione. Dopo appena un'ora, infatti, dall'ospedale di Vasto arrivò la segnalazione di un giovane con ferite compatibili con l'esplosione del bancomat. L'uomo era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione dei frammenti ed è rimasto ricoverato al San Pio per una settimana.

Grazie alla collaborazione con i carabinieri di Cerignola, era stato individuato l'autista del veicolo 'pulito', appunto Rondella, che sottoposto a perquisizione, era stato trovato in possesso di alcune banconote da 50 euro macchiate da inchiostro azzurro, verosimilmente provenienti da un analogo colpo, nonché dei documenti dell'uomo ricoverato all’ospedale di Vasto e anche di una pistola semiautomatica. Nell’autovettura in suo uso, erano stati ritrovati anche guanti in stoffa e gomma e alcuni indumenti appartenenti al ferito.

Nel maggio 2022 il gup del tribunale di Chieti Luca De Ninis, aveva condannato con il rito abbreviato a 6 anni di reclusione Carlo Grossi e gli ortesi Rondella ed Yermani, entrambi a quattro anni e 4 mesi di reclusione.