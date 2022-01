Mafia foggiana: carcere duro per Federico Trisciuoglio e Pasquale Moretti

Carcere duro per il boss Federico Trisciuoglio, di 68 anni, e Pasquale Moretti, il figlio 44enne del capoclan Rocco. E’ quanto deciso dal Ministero della Giustizia, che ha accolto le richieste avanzate dalla Dda di Bari e ha sottoposto al regime carcerario del 41-bis i due esponenti di clan della criminalità organizzata foggiana. I due, appartenenti rispettivamente alla batterie dei Trisciuoglio-Tolonese-Prencipe e dei Moretti-Pellegrino-Lanza furono coinvolti nel blitz antimafia denominato ‘Decimabis’, il cui processo è in corso in Corte d’Assise, a Foggia.