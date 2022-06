Numero Unico 112, sei hai la 'Patente Europea' vali più di un laureato o di un ingegnere: "Siamo all'assurdo"

Il 31 maggio è stata pubblicata la graduatoria degli esami scritti del concorso svoltosi a dicembre nei padiglioni della Fiera di Foggia, per il Numero Unico Europeo 112, grazie al quale 126 profili unità di personale di categoria B3 per ?operatori telefonici specializzati? verranno assunti a tempo pieno e indeterminato. Per parteciparvi ? lo ricordiamo - bastava la licenza media e la certificazione informatica (Ecdl/Eipas). Circa 100 candidati su 700 che avevano superato la prova scritta, non sono stati ammessi per mancanza di requisiti

Per la stragrande maggioranza la causale dell'esclusione recita 'Ecdl o Eipass non trasmesso/autocertificato" (nota come patente europea del computer). "Evidentemente tale ?certificazione? - che non è un titolo di studio - è stata richiesta, come in tanti concorsi purtroppo, per dimostrare le competenze in materia di utilizzo di base del computer e dei software tipo Office (Word, Excel, applicativi di base Windows). L?assurdo è che viene richiesta anche a chi non ne avrebbe assoluto bisogno, come un laureato in materie tecnico-scientifiche" spiega uno dei candidati esclusi, un ingegnere abilitato alla professione, laureato in Ingegneria Elettronica, laurea Magistrale, con esami di Calcolatori Elettronici e Informatica all?interno del piano di studi.

Verosimilmente, rispetto alla procedura di selezione pubblica organizzata da Formez Pa, questi titoli non sarebbero sufficienti a dimostrare le competenze in ambito di informatica di base e utilizzo del pc e del software applicativo di base. "Addirittura non sarebbe sufficiente una laurea in Informatica" tuona il candidato non ammesso dopo il superamento della prova scritta. "Anzi - aggiunge - l'Ecdl/Eipass sarebbe una certificazione addirittura di livello superiore nella sostanza. E? come se, a uno che consegue la licenza media, chiedessero una certificazione aggiuntiva che dimostri che è in grado di leggere e scrivere, per giunta rilasciata non da una scuola; siamo all?assurdo"

Il candidato ha invitato Pec di reclamo alla Regione Puglia e a Formez, senza però avere ancora ricevuto risposte.

Tra le competenze dell'operatore Nue si richiedono la gestione delle chiamate ricevute dalle centrali uniche di risposta del numero unico europeo 112 sulle numerazioni di emergenza nazionale e su altre numerazioni efferenti alle medesime in forza di intese conclusive a livello nazionale e/o locale. La individuazione della natura della emergenza segnalata. E, laddove necessario, la presa in carico della chiamata attraverso l'attivazione di una audio-conferenza per la gestione della conversazione in lingua straniera attraverso il servizio di interpretariato multilingue. La ricezione in tempo reale dei dati relativi all'identificativo e alla localizzazione del chiamante e la compilazione della scheda contatto anche attraverso l'inserimento delle informazioni acquisite nel corso dell'intervista telefonica. Il trasferimento contestuale della chiamata e della scheda contatto alla centrale operativa di secondo livello a cui compete l'intervento, polizia di stato, arma dei carabinieri, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria.