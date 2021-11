Bufera a Foggia sui concorsi della Provincia: in arrivo una valanga di ricorsi, segnalate presunte irregolarità

Si preannuncia una valanga di ricorsi promossi dai candidati ai concorsi per la copertura di tre posti da istruttore amministrativo e due da istruttore direttivo amministrativo, banditi dalla Provincia di Foggia.

Sono diverse le anomalie segnalate, a cominciare dalla modalità della prova d'esame. Stando al bando per i tre posti di categoria C, dovevano essere somministrate domande a risposta multipla, la prova si sarebbe svolta con l'ausilio di strumenti informatici e digitali e, nell'ambito della stessa prova, si sarebbe proceduto all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più diffuse.

Ma la prova non si è svolta in modalità informatica. Per di più, ai candidati la commissione, composta da funzionari della Provincia e presieduta dall'ex magistrato Massimo Lucianetti, ha comunicato che se non avessero risposto correttamente a tre domande su quattro di inglese e informatica, il compito con le altre 40 domande più due di riserva non sarebbe stato corretto.

Per i tre posti di istruttore amministrativo (categoria C) giovedì sono stati convocati 1098 candidati al Formedil. Il giorno dopo, per il concorso per due posti di istruttore direttivo amministrativo (categoria D) sono stati convocati 604 candidati.

Non sono mancate le tensioni nella sede di via Napoli e le rimostranze dei candidati che hanno lamentato la violazione dei principi della Pubblica Amministrazione, materia di studio nel diritto amministrativo, a cominciare dalla trasparenza. Gli esiti della prova scritta hanno scatenato definitivamente la bufera su Palazzo Dogana: non sono passati inosservati gli idonei eccellenti, parenti di politici.

Da Candela Protagonista, il movimento di Nino Santarella, si apprende che trenta giovani di Candela, il comune amministrato dal presidente della Provincia Nicola Gatta, hanno partecipato al concorso per i tre posti di categoria C, e di questi quattro sono risultati idonei. L'opposizione getta altre ombre e parla di "candidati con il diploma che risultano idonei e riescono a stare avanti a candidati laureati o plurilaureati... Incredibile".