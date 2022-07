Incidente sulla Lucera-Palmori, depositata la perizia: 77 pagine per ricostruire l'impatto in cui perse la vita un 38enne

Notificato l’avviso di conclusione delle indagini in riferimento al grave incidente stradale avvenuto un anno fa, lungo la Provinciale 21, Lucera - Palmori. Nel violento impatto frontale, che ha visto coinvolti due mezzi (un furgoncino Doblò e una Porsche Cayenne), ha perso la vita il 38enne Vito Casciano, che era alla guida del furgoncino, mentre rimasero feriti i due occupanti dell’auto.

Depositate, dopo una serie di proroghe, le risultanze della consulenza tecnica sul sinistro richiesta dalla Procura e ordinata dal sostituto procuratore Francesco Diliso. In oltre 70 pagine, quindi, i periti ricostruiscono la dinamica dell’impatto, individuano il punto d’urto e cristallizzano la velocità alla quale procedevano i due mezzi (85 km/h per il Doblò, 129 km/h per la Porsche, su una strada il cui limite imposto è di 90 km/h). Secondo tale ricostruzione, l’auto avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia impattando, all’ingresso della curva, con il furgoncino che sopraggiungeva.

Il punto di contatto dell’impatto, frontale, viene individuato nella corsia di marcia di pertinenza del furgoncino, smontando le dichiarazioni iniziali rilasciate ai carabinieri, incaricati dei rilievi del caso, secondo le quali il Doblò procedeva a zig-zag lungo la direttrice. “Ad un anno dal tragico incidente, è stata quantomeno ristabilita la verità sull’accaduto, smentendo voci infamanti finalizzate a scaricare le responsabilità sulla vittima. Voci che non hanno fatto altro che aggiungere dispiacere al dolore”, ha chiosato l’avvocato Saverio Battista (nella foto in basso), che rappresenta i familiari di Casciano (la moglie e il nucleo familiare di origine composto da padre, madre e fratello). Si resta quindi in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, in vista di un eventuale rinvio a giudizio nel quale - anticipa il legale – i familiari si costituiranno parte civile nel procedimento.