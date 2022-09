Dopo tre mesi di silenzio, si fa viva Concetta Bruno: la telefonata alle figlie rasserena tutti

Sta bene Concetta Bruno, la 56enne di Ordona che si era allontanata da casa il 16 giugno scorso. Dopo tre mesi di silenzio, la donna si è fatta viva, al momento solo telefonicamente, con le figlie. “Oggi Concetta Bruno si è messa in contatto con le figlie, che avevano lanciato per lei accorati appelli a Chi l’ha visto?”, fanno sapere dalla trasmissione Rai.

La donna, quindi, avrebbe rassicurato i familiari sulle sue condizioni, ma al momento non è noto il contenuto della telefonata. Allertati i carabinieri e il pm incaricato del caso. Del caso si era occupata anche la 'Rete Penelope'. La mattina del 16 giugno, lo ricordiamo, la donna salì sul treno delle 7.20 per raggiungere Foggia. Qui è stata filmata da una telecamera mentre entra nella chiesa della Madonna della Croce, per poi rientrare subito in stazione, dove acquistò un biglietto del Frecciargento diretto a Roma. Da allora fece perdere le sue tracce. Ora la telefonata che rasserena tutti.