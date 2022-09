Concetta Bruno sta bene, lieto fine per la 56enne di Ordona: "Le figlie hanno riabbracciato la madre e sono tornate in paese"

Concetta Bruno è viva e sta bene. La telefonata inoltrata alle figlie della 56enne di Ordona, scomparsa nel nulla lo scorso 16 giugno, ha rasserenato gli animi di tutti. Sulla vicenda è intervenuta la 'Rete Penelope' che tanto si era spesa nelle ricerche: "L'associazione si rallegra del ritorno a casa della signora Concetta Bruno, spiega il gruppo in una nota. "Costei da Roma ha contattato le figlie il fine settimana scorso ed ha accettato di incontrarle proprio a Roma, dove è stata in questi mesi presso alcune religiose. Le figlie felici hanno riabbracciato la madre e sono tornati tutti da Roma in paese. La lieta vicenda potrà chiarire in futuro i rapporti personali e familiari della madre con le figlie e con la famiglia tutta; per tal motivo si chiede riserbo in merito", concludono.