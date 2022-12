Lacrime in carcere, il ricordo di Matteo e la speranza di un detenuto: "Voglio riprendere la mia vita con la mia famiglia"

Occhi lucidi oggi nella casa circondariale di San Severo. La toccante testimonianza di un detenuto e il ricordo del compianto cantautore poeta Matteo Marolla si mescolano in una mattinata densa di emozioni. Il saggio finale del corso di musica, avviato prima dell’estate dal cantastorie di San Severo prematuramente scomparso a settembre, ha toccato le corde del cuore. Al termine del ciclo di lezioni di chitarra, una quindicina di detenuti, che hanno concluso con il cantautore Nicola Giuliani e il maestro Antonello Ciccone il progetto ‘Musica oltre le sbarre’, realizzato dall’Associazione Culturale Musicale Città di San Severo con il patrocinio del garante regionale dei detenuti, si sono esibiti in un concerto natalizio insieme ad alcuni componenti dell’Orchestra di Fiati Città di San Severo.

C'era anche la sorella di Matteo, l’avvocato Rosaria Marolla, che ha scelto le parole usate dal fratello per raccontare la sua esperienza con i ragazzi reclusi. “L’agente di Polizia penitenziaria da dentro al gabbiotto canticchia anche lui mentre facciamo ‘Il ragazzo della via Gluck’ e la sigla di ‘Lupin’ – scriveva Matteo Marolla il 26 luglio - Giuseppe canta e suona. Antonio è l’ultimo arrivato, comincia da zero, non so ancora nulla di lui. A dire il vero non so nulla di nessuno, sono quasi 2 mesi che faccio lezioni di chitarra ai detenuti e non ancora mi interessa sapere cos’hanno fatto: mi basta sapere che sono lì con me, i miei allievi e in quell’ora sono loro ad insegnarmi tanto, con i loro sguardi, i loro sorrisi, le loro smorfie e i loro desideri di fare quella o quell’altra canzone. Sono loro che modificano il programma del corso di chitarra che ho preparato ed io ci sto. L’agente dal gabbiotto mi fa il segno dell’orologio. Facciamo l’ultimo brano che io suono e loro cantano, come una specie di sigla di chiusura , e i loro sguardi concentrati sui fogli del testo mi danno un’indescrivibile emozione. Poi si alzano e ci salutiamo. La frase frequente è 'Professò, mi raccomando, non ci abbandonare!'. Domenico mi dà la sigaretta di rito, io raccolgo le mie cose ed andrò a prendere il caffè mentre loro torneranno in quel loro strano mondo. Alla fine mi scappa sempre un sorriso nel sentire Giuseppe che canta ancora nei corridoi di quello strano tragitto”. Purtroppo, quelle lezioni si sono bruscamente interrotte, ma restano indelebili.

Il concerto è stata l’occasione per il tradizionale scambio di auguri, a cui il sindaco di San Severo Francesco Miglio non manca mai. Lo hanno particolarmente colpito e commosso le parole di un detenuto, lette dalla direttrice del carcere, Patrizia Andrianello. “Mi trovo tra le mura di questo carcere, per degli errori commessi in passato. Da giocare a calcio, a livello professionistico, a causa di un problema di salute arrivato all’improvviso, in maniera inaspettata, all’epoca non ancora risolvibile dalla scienza, ho visto sfumare tutti i sacrifici, tutti gli sforzi che avevo fatto per raggiungere il mio ambito obiettivo – scrive il detenuto raccontando la sua storia - Mi trovai catapultato, così, dall’oggi al domani, dal mondo dello sport a quello della strada, in realtà assai diversa da quella vita per cui avevo speso la mia gioventù, a cui avevo dedicato tutto me stesso. La dedizione, la determinazione, i sacrifici. Ho scelto troppe volte di rinunciare ai divertimenti che avrei potuto condividere con i giovani miei coetanei, a vantaggio dei duri allenamenti, degli orari da rispettare, per non parlare dell’alimentazione da seguire che è davvero dura per chi fa sport. E così, accade che un giorno vedi svanire tutto, in un batter d’occhio”.

Dallo sport alla strada, così ha intitolato la sua lettera. In poche righe, racchiude la parabola discendente e il desiderio di riscatto. “Dovetti abbandonare tutto ciò per cui avevo faticato, sacrificando la mia adolescenza. È subentrata la rabbia. La rabbia mi ha spinto in un vortice di delusione e di amarezza. Ho sentito il mio fallimento personale e ho ceduto. In quel momento di grande delusione, ho ceduto il passo ad una realtà che fino a quel momento avevo ignorato. Oggi sto pagando i miei torti alla giustizia. Sto pagando gli errori commessi e sto acquisendo la chiara consapevolezza di quella realtà che è assai lontana dai miei principi etici e morali, dai miei valori. Quei valori che vivevo quotidianamente nel mondo dello sport. Vivo tutt’oggi con il rimorso e attendo. L’attesa è lenta e dura, ma lo so che tornerò a vivere una vita dignitosa e costruttiva. Quello che voglio? Sogno di realizzarmi come uomo e come padre, tornare da mia moglie e dai miei splendi figli. Con loro voglio riprendere la mia vita”. Questo è il suo ultimo Natale da recluso. “Nella vita non è mai troppo tardi per recuperare il tempo perduto e noi glielo auguriamo di vero cuore”, ha detto il sindaco Miglio.

Alla manifestazione hanno partecipato anche il cappellano don Andrea Pupilla e il Comandante della casa circondariale. “Ogni evento e momento condiviso vuole rappresentare l’opportunità per chi nello sbaglio sta cercando la nuova strada – ha detto la direttrice Patrizia Andrianello - I volontari e quanti sono stati coinvolti in questo progetto sono la testimonianza che anche verso chi ha sbagliato occorre tendere la mano e lasciare spazio alla necessità di riavvicinarsi alla comunità di cui si è parte".