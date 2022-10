Il Comune di Manfredonia si costituisce parte civile nel processo Omnia Nostra. Nuova videosorveglianza contro la criminalità

Il Comune di Manfredonia si costituisce parte civile nel giudizio penale nel processo “Omnia Nostra”, la cui udienza preliminare in camera di consiglio è stata fissata per il prossimo 11 novembre. Una presa di posizione netta quella dell’Amministrazione Rotice che rafforza concretamente il percorso dell’affermazione della legalità e della lotta alla criminalità in tutte le sue forme per una città ed una comunità che stanno ripartendo senza indugi in questa direzione dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, con al proprio fianco la Squadra Stato al completo.

L’operazione Omnia nostra ha messo in evidenza un sistema che inquinava, condizionava e vessava il tessuto produttivo di un territorio che per crescere economicamente e socialmente deve necessariamente e definitivamente liberarsi dal giogo di pericolose dinamiche criminali prendendo fermamente posizione schierandosi con la Squadra Stato (qui i dettagli dell'operazione).

Inoltre, in tema di legalità e sicurezza pubblica il Comune di Manfredonia ha candidato al Ministero degli Interni un progetto di videosorveglianza in attuazione dell'azione 2.1 "Interventi integrati per il presidio di aree strategiche per lo sviluppo economico delle Regioni target" Asse 2"Rafforzare le condizioni dì legalità per lo sviluppo economico dei tenitori delle Regioni target" del POC "Legalità" 2014-2020.

La proposta progettuale, del valore di 250mila euro (senza alcun costo per le casse comunali), è volta all'acquisizione e realizzazione di sistemi di sorveglianza tecnologici del territorio che prevedono l'utilizzo di tecnologie avanzate (quali sensoristica intelligente, telecamere integrate ad alta risoluzione, telecamere per lettura targhe), dotati di software di videoanalisi per il monitoraggio attivo delle aree e attività a rischio, realizzazione della rete di collegamento (fibra, wifi, etc) e di control room connesse con le sale operative delle forze dell’ordine.

Con questo progetto, l’Amministrazione comunale intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, in particolare modo, intervenendo in materia di sicurezza urbana attraverso azioni volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nonché alla promozione del rispetto del decoro urbano.