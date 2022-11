Un'onorificenza per l'agente Antonio Zoila, la proposta dei consiglieri comunali: "Capacità e sprezzo del pericolo"

Una onorificenza per l'agente di polizia penitenziaria Antonio Zoila. È la proposta formulata dai consiglieri comunali di Lucera Francesca Niro, Francesco Aquilano, Raffaele La Vecchia e Vincenzo Checchia al presidente del Consiglio Comunale Pietro Di Carlo e al sindaco Pitta.

"L'agente capo Zoila, già insignito di numerose onorificenze e menzioni speciali - si legge nel testo della proposta -, si è reso protagonista nel 2021 di un rocambolesco inseguimento a piedi per le strade del comune di San Severo, dove presta servizio, che ha protato al primo che ha portato al primo arresto in Italia ai sensi dell’art.391 ter del codice penale (accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei soggetti detenuti)".

Nello specifico, Zoila riuscì a fermare, al termine di un inseguimento, un uomo originario della provincia di Bari che aveva tentato di introdurre un telefono in carcere: "Il valente nostro concittadino si è distinto per eccellenti capacità operative e sprezzo del pericolo, mettendo a repentaglio la sua stessa incolumità pur di assicurare la buona riuscita dell’operazione in cui si è reso protagonista. Fiduciosi che la nostra richiesta incontri l’entusiastico favore di tutto il consiglio comunale, ci mettiamo a disposizione per l’organizzazione della cerimonia di conferimento dell’onorificenza"