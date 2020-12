Landella blinda il Natale (e anche l'antivigilia). Vietato anticipare i festeggiamenti al 23: "Pronta una ordinanza. Siate responsabili"

Landella blinda il Natale (e anche l'antivigilia). Chi pensava, infatti, di poter anticipare i festeggiamenti al 23 si sbagliava di grosso. "Ho preparato una apposita ordinanza", anticipa il sindaco di Foggia, Franco Landella. "Siate responsabili", l'appello del primo cittadino.

"Sui social network girano inviti per appuntamenti che intendono anticipare di un giorno gli eventi del 24 dicembre", spiega. "Per questo motivo, di concerto con il Prefetto Grassi, saranno intensificati i controlli nella giornata del 23 dicembre, con una apposita ordinanza che vieta gli intrattenimenti musicali e lo stazionamento all'esterno di locali e nelle principali vie cittadine. È il momento della responsabilità: non possiamo vanificare gli sforzi e le rinunce fatte fino ad oggi, cercando di aggirare le norme e mettere a rischio la vostra salute e quella dei vostri cari" | IL VIDEO