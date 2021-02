Dipendente comunale positivo al Covid: il sindaco di Bovino chiude il municipio per quattro giorni

A Bovino il sindaco Vincenzo Nunno ha chiuso gli uffici comunali per quattro giorni al fine di poter espletare le operazioni di disinfezione e sanificazione straordinaria. La decisione è stata presa per via della positività al Covid-19 riscontrata in un dipendente comunale.

Il normale funzionamento degli uffici riprenderà giorno 15 febbraio. Durante i giorni di chiusura, la presentazione di eventuali atti, pratiche, istanze dovrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematic.