Interdittiva antimafia a impresa di rifiuti: il prefetto di Foggia commissaria la gestione in via "temporanea e straordinaria"

Nominati i commissari che si occuperanno della gestione “temporanea e straordinaria” della soceità ‘Interambiente Radatti Srl’ di Apricena, colpita da un provvedimento di interdittiva antimafia.

Nella giornata di ieri, il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi ha individuato quali commissari i commercialisti Anna Ilaria Giuliani e Luigi Ugo Maida, iscritti all'Ordine di Foggia. "Ai commissari - specificano dalla prefettura - vengono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della società, limitatamente all'esecuzione dei contratti in corso con i comuni di Apricena e di Vico del Gargano, per la gestione del ciclo dei rifiuti".

La misura straordinaria di gestione avrà durata limitata al tempo necessario alle amministrazioni interessate per individuare un nuovo gestore del servizio. La misura di sostegno è stata condivisa dall'Autorità nazionale anticorruzione a fronte di ponderate valutazioni del prefetto Grassi, tenuto conto dei servizi in questione, ritenuti essenziali, e per salvaguardare i livelli occupazionali in un momento di grande sensibilità come quello attuale.