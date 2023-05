Alidaunia, dopo l'inchiesta degli appalti truccati interviene l'Anticorruzione: società attenzionata da un esperto

Un esperto attenzionerà la gestione della società Alidaunia di Foggia: è il provvedimento disposto dal prefetto Maurizio Valiante, su proposta di Anac, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il 26 aprile scorso. La società e gli appalti relativi al servizio di elisoccorso - al centro di un'inchiesta giudiziaria - saranno quindi monitorati dall'avvocato Flora Caputi del Foro di Bari, che effettuerà delle verifiche più approfondite.

La società di Roberto Pucillo, lo ricordiamo, era stata oggetto dell'inchiesta Icaro che nel dicembre 2021 aveva portato all'arresto di sei persone, tra i quali l'ex direttore generale dei Riuniti, il manager Vitangelo Dattoli, Roberto Pucillo e la figlia Roberta Valentina, rispettivamente amministratore unico e procuratore di Alidaunia.

Delle nove persone indagate nell'ambito dell'inchiesta delle gare d'appalto bandite da Asl Foggia e dal Policlinico Riuniti per l'affidamento quadriennale del servizio di elisoccorso e trasporto d'organi, un dipendente del Policlinico Riuniti aveva scelto il rito abbreviato ed era stato condannato a sei mesi.

Le indagini avevano consentito di svelare la presunta “manipolazione” di due gare di appalto, ovvero l’affidamento del servizio di elisoccorso ordinario, per un impegno di spesa pari a 36.6 milioni di euro per il primo quinquennio e 29,8 milioni per l’eventuale proroga contrattuale opzionale (leggi qui tutti i dettagli) e l’affidamento del servizio di trasporto aereo di organi e di equipe medica per attività di prelievo e trapianto organi, per un impegno di spesa pari a € 2.642.494 per il primo quadriennio, estendibile - in caso di proroga - fino a € 4.622.494 (leggi qui le carte dell'inchiesta).