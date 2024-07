Tragedia a Manfredonia: giovane commerciante morto per un malore, forse mentre rincorreva un ladro

Tragedia a Manfredonia davanti alla Cattedrale intorno alle 12 di oggi 14 luglio.

Un uomo di 45 anni, proprietario di un negozio cover per telefoni cellulari, è morto stroncato da un malore, verosimilmente dopo un furto compiuto nel suo negozio.

Il commerciante sarebbe deceduto durante l'inseguimento del ladro. Il materiale asportato sarebbe stato ritrovato nella fontana dove è stato trovato il corpo esanime della vittima.

Sul posto è giunta immediatamente l’ambulanza di Manfredonia 2, a bordo della quale, erano presenti l'autista e i soccorritori. Una quindicina di minuti dopo è sopraggiunta l’ambulanza medicalizzata di Zapponeta.

Inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita con manovre di rianimazione. Immediato anche l’arrivo degli agenti di polizia locale e dei carabinieri, intervenuti per i rilievi dell'accaduto e per contenere la comunità pakistana e i parenti, sotto choc per l'accaduto.

Sul luogo della tragedia anche il sindaco Domenico La Marca.