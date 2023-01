Arresti Don Uva: categorie di oss e infermieri indignati, Universo Salute annuncia licenziamenti

L?Opi di Foggia condanna le brutali violenze e vergognosi episodi avvenuti in danno degli ospiti della struttura ?Don Uva?, e prende le distanze dagli infermieri e da tutti gli operatori coinvolti, "che gettano ombra sul sistema salute di Capitanata". Il sindacato degli infermieri confida nel lavoro degli inquirenti: "Facciano chiarezza nel più breve tempo possibile su questa triste e buia vicenda".

"Ci indigna il comportamento dei pochi che umiliano e maltrattano le persone fragili che sono loro affidate. Il settore sociosanitario non è questo, il non profit non è questo, infermieri, oss ed educatrici non sono questo". E' il commento di Franco Massi, presidente nazionale Uneba, l'associazione datoriale del settore. "Ogni giorno per decine di migliaia di uomini e donne prendersi cura dei più fragili è una missione, oltreché un lavoro. Non ci può essere indulgenza per chi si lascia andare alla violenza fisica o verbale verso di loro".

"Anche se quanto accaduto riguarda una struttura non associata all'Uneba, il presidente Pierangelo Pugliese aggiunge: "Sono profondamente addolorato, sento il dovere di esprimere i nostri sentimenti di vicinanza alle persone fragili maltrattate e umiliate e ai loro familiari. Questo drammatico accadimento non deve, però, offuscare il prezioso ma spesso silenzioso lavoro amorevole di assistenza e cura offerto ogni giorno dalle tantissime istituzioni presenti sul territorio della nostra Regione".

Sulla questione in mattinata si era espresso anche l'amministratore delegato di Universo Salute, che nelle indagini relative all'operazione 'New Life' ha offerto la massima collaborazione: "Dal nostro insediamenteo abbiamo lavorato per la tutela dei pazienti, soprattutto di quelli più fragili sul piano mentale, chiedendo a tutte le organizzazioni sindacali e a tutti i lavoratori l?autorizzazione all?installazione di telecamere anche nelle camere. Questo alla luce della delicatezza del tipo di lavoro. L?autorizzazione ci venne concessa solo in alcune zone, per giunta note a tutti i lavoratori. Intanto l?Amministrazione aveva già operato dei licenziamenti per atti non conformi alla dignità e alle regole della comunità. Per cui noi continueremo ad essere cooperativi e collaborativi. Abbiamo provveduto alla sospensione di tutte le persone coinvolte e procederemo ai licenziamenti laddove ce ne saranno gli estremi? ha dichiarato l'Amministratore Delegato, che ha anche annunciato la costituzione parte civile di Universo Salute nell'eventuale processo a carico degli indagati (il video).